Ziggo: wijzig wachtwoord als je deze wifibooster hebt

Door een kwetsbaarheid roept Ziggo klanten op om het wachtwoord te wijzigen van een specifiek wifibooster.

Internetten wil je natuurlijk veilig doen. En daarom heb je allerlei wachtwoorden voor allerlei soorten accounts. Veilig internetten begint echter al thuis. Met je modem. Als je modem niet goed beveiligd is kunnen kwaadwillenden op afstand toegang krijgen, met alle gevolgen van dien. In dat kader roept Ziggo op om het wachtwoord te wijzigen van een specifieke Wifibooster. Het is zaak om een persoonlijk en uniek wachtwoord te verzinnen.

De wifibooster in kwestie betreft de Ziggo C7 die je op de foto ziet. Het bedrijf laat weten dat het apparaat een zwak punt heeft. Wat precies laat Ziggo niet los. Het apparaat staat op de afbeelding hierboven afgebeeld. Mocht je toch twijfelen dan kun je onderop je Ziggo wifibooster kijken. Staat hier C7 dan weet je dat je het bewuste apparaat hebt.

Ziggo stelt klanten gerust door te zeggen dat enkel en alleen deze C7 slachtoffer is geworden van een kwetsbaarheid. Mocht je een andere wifibooster gebruiken dan hoef je je dus geen zorgen te maken. Op de community website van Ziggo staat een uitleg omschreven hoe je het wachtwoord van de C7 wifibooster kunt veranderen.

Lees ook: Top 8 ultieme wachtwoord-tips