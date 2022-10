Zijn slimme meters wel echt zo slim: verbruik tot wel drie keer zo hoog

Moderne energiemeters – ook wel slimme meters genoemd – meten je energieverbruik op en sturen deze door naar je netbeheerder. Maar wat nou als deze automatisch doorgestuurde meterstanden niet kloppen en tot wel drie keer zo hoog zijn?

In dit artikel lees je het verschil tussen digitale meters en slimme meters, of slimme meters echt zo slim zijn en wat je moet doen als je opvallende afwijkingen ontdekt in je meterstanden.

Digitale meters en slimme meters

Het grote verschil tussen een digitale meter en een slimme meter is dat bij een slimme meter automatisch je meterstanden dus doorstaat naar je netbeheerder. Elke maand maakt je energieleverancier – volledig kosteloos – een overzicht van je verbruik en bijbehorende kosten. Dit kan een digitale meter niet. Het doorgeven van je meterstand aan de netbeheerder is dan noodzakelijk.

Je hebt de optie om een slimme meter te weigeren. Immers ben je niet verplicht deze slimme meter in je woning te hebben, tenzij je aangesloten zit op een warmtenet. Een digitale meter mag je daarentegen niet weigeren.

Slimme meters slim?

Netbeheer Nederland liet het afgelopen jaar kwaliteitsmetingen uitvoeren door de keuringsinstantie Kiwa. Uit deze kwaliteitsmeting bleek dat maar liefst 30 duizend van de 1,3 miljoen slimme meters, aan vervanging toe waren.

De slimme meters die aan vervanging toe zijn bleken meer gebruik aan te geven, dan in werkelijkheid is verbruikt. De oorzaak lijkt te liggen door het gebruik van bijvoorbeeld dimmers. Meters schatten hierdoor verkeerd het verbruik in.

Bij de zogenoemde piekstromen – dit zijn plotselinge verhogingen in het stroomverbruik – zouden meters twee tot drie keer zoveel verbruik aangeven, dan werkelijk verbruikt is. Buiten de piekstromen ligt het percentage op 30 procent meer.

Wees alert bij afwijkende meterstanden

Na de bevinding van Netbeheer Nederland, worden consumenten opgeroepen om zelf alert te zijn bij afwijkende meterstanden. Het kan zijn dat er een afwijking ontstaat door een nieuw apparaat wat je aangeschaft heb.

Heb je afwijkende meterstanden? Dan is het advies om zo snel mogelijk contact op te nemen met je leverancier. Samen kan er worden gekeken naar de oorzaak van deze afwijkingen in je meterstanden.