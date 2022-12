Zijn waxinelichtjes een goede vervanging van gasverwarming?

Je ziet steeds weer berichten op sociale media terugkomen over een bloempot met vier waxinelichtjes daaronder, waarmee je je huis voor weinig geld zou kunnen verwarmen. Dit klinkt als te mooi om waar te zijn. Is het dat ook? In dit artikel ontdek je de ultieme waarheid over deze mysterieuze “wonderoven”.

Verbranding, de bron van alle warmte uit fossiele brandstoffen (zoals waxinelichtjes)

Waxinelichtjes bestaan uit een lont in paraffine. Deze wasachtige substantie, die chemisch gezien veel weg heeft van kaarsvet en aardolie, wordt door de hitte van de vlam langzaam in gas omgezet dat brandt.

En daarbij komt, zoals bij elke verbranding, warmte vrij. In feite ben je dus gewoon aardolie aan het verbranden, want paraffine wordt van aardolie gemaakt. Per kilo paraffine die je verbrandt, dat zijn 80 waxinelichtjes, komt 46 MJ vrij. Ter vergelijking: bij een kubieke meter aardgas is dat tussen de 30 en 35 MJ.

Hoe krijg je de meeste warmte voor je geld?

Voor een kubieke meter aardgas betaal je, zonder energiecompensatie, afhankelijk van je leverancier tussen de €2,50 en €3,50. Voor 80 waxinelichtjes rond de € 5. Daarmee zijn waxinelichtjes ongeveer even duur als aardgas: een kilo waxinelichtjes heeft meer energie-inhoud, maar kost ook meer. Als de maximumprijzen voor aardgas actief worden, van rond de € 1,45 per kubieke meter, worden waxinelichtjes twee keer zo duur als dezelfde hoeveelheid warmte van aardgas.

Voordelen van de bloempotkachel

De centrale verwarming verwarmt je hele huis tegelijk.

Er komt ongeveer 160 watt aan vermogen vrij als je vier waxinelichtjes aansteekt. Deze zijn na 6 uur uitgebrand. Dat heeft je bij het allergoedkoopste merk dan 25 cent gekost. Het grote voordeel van de waxinelichtjeskachel is dat je deze op een plek vlakbij je neer kan zetten, zodat je meer kan genieten van stralingswarmte.

Namelijk, de gassen ontsnappen niet in de lucht, maar geven eerst hun warmte af aan de bloempot waardoor deze heet wordt en een aangename stralingswarmte afgeeft. Een ander voordeel is dat de waxinelichtjeskachel altijd werkt. Ook als de stroom uitgevallen is of er geen gas is. Het is in feite een soort lowtech infraroodpaneel.

Nadelen van de bloempotkachel

Maar er is ook een groot nadeel aan dit systeem. Er komen namelijk de nodige giftige gassen vrij bij verbranding, zeker bij onvolledige verbranding. Zoals deze vaak plaats heeft onder deze bloempot. In een hoogrendementketel worden deze gassen de buitenlucht ingeblazen.

Om er zeker van te zijn dat je niet stikt, moet je dus geregeld ventileren in je kamer. En door te ventileren raak je juist warmte kwijt. Ook is er natuurlijk brandgevaar, als de zware bloempot op de waxinelichtjes valt, is een flinke brand niet denkbeeldig. Ook komt een groot deel van de warmte niet bij jou terecht.

Enkele slimme, goedkope alternatieven

Bloempotkachels lijken dus aantrekkelijk in een kleine ruimte, maar kennen flinke nadelen, die veel groter zijn dan de voordelen. Gelukkig zijn er goede alternatieven.

Het belangrijkste is dat jij zelf warm wordt. Daarom is het het beste en goedkoopste alternatief om warme kleren aan te trekken. Vergeet ook niet je voeten goed in te pakken met thermosokken, om wintertenen te voorkomen.

Met elektrische dekens kan je ook lokaal warm worden. Deze dekens gebruiken op de hoogste stand ongeveer 150 W, dus in zeven uur een kilowattuur. Omgerekend is dat een halve euro per avond. Kies je een lagere stand, dan natuurlijk minder. Dan word je echt behoorlijk warm. Warmer dan door een bloempotkachel, omdat al deze warmte bij jou terechtkomt. De goedkoopste elektrische dekens kosten een paar tientjes, net zoveel als een bloempotkachel.

Een wat duurdere en luxere oplossing is infraroodverwarming. Hier kan je een warmtepaneel richten op de plek waar jij zit, zodat je alleen die plek in het huis verwarmt waar jij er plezier van hebt. Meer slimme besparingstips vind je hier.