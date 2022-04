Zin om te lachen? Check deze Netflix stand-up specials

Je hebt niet altijd zin in een serieuze serie, daarom heeft Netflix ook deze stand-up specials online gezet. Gegarandeerd lachen en brullen.

Netflix staat bomvol series en films. Maar er staan ook stand-up afleveringen op van bekende en iets minder bekende komedianten. Daar zitten een paar juweeltjes bij, waar je met je vrienden of gewoon alleen met een biertje op de bank, uren kan van genieten.

Netflix stand-up specials

Stand-up comedy is een soort van humoristische theatervorm. In tegenstelling met het Nederlandse cabaret is het theatrale element bij stand-up comedy beperkt. Bij stand-up comedy is er alleen een humoristische monoloog met vaak een persoonlijk karakter. Deze vorm is in Amerika heel populair en de komedianten zijn daar echte beroemdheden.

Bo Burnham: Inside

Een van de meer indrukwekkende pandemieprojecten die op de markt is gekomen, is Bo Burnham: Inside, een onconventionele comedyspecial die een pijnlijk nauwkeurige blik werpt op de traumatische ervaring van sociale afstand tijdens COVID-19. Alexis Nedd van Mashable beschreef het eigenlijk als een ‘muzikale samenvatting van gedeeld psychisch trauma’.

Mike Birbiglia: My Girlfriend’s Boyfriend

Trouwen is niet voor iedereen, toch? In zijn spectaculaire special My Girlfriend’s Boyfriend, vertelt Mike Birbiglia over het reilen en zeilen hiervan, terwijl hij vertelt over zijn decennialange datingervaring. Oprecht, hysterisch en prachtig geënsceneerd.

Trevor Noah: Afraid of the Dark

Noah is een doorgewinterde stand-up komediant en heeft al een hele carrière achter de rug, terwijl hij nog maar 38 jaar oud is. Net als in The Daily Show ontmantelt hij vrolijk de westerse samenleving voor al haar eigenaardigheden en frivoliteit, maar nooit zonder enige genegenheid voor de bizarre wereld die hij nu thuis noemt.