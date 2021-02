Zit de Xiaomi Mi 11 een beetje goed in elkaar? - Apparata

De Xiaomi Mi 11 is niet goedkoop, maar zit deze telefoon dan ook zo premium in elkaar als het merk ons wilt doen geloven, je ziet het in deze video?

Xiaomi heeft recent de Mi 11 op de markt gebracht, ook hier in Europa komt de telefoon in de schappen te liggen. Maar waar de meeste smartphones van het merk een schappelijk prijskaartje hebben, zit de Mi 11 in het hogere segment. De vraag is natuurlijk of deze nieuwe smartphone zijn centen waard is.

Het YouTube-kanaal JerryRigEverything ging voor een video op onderzoek uit om eens te kijken of de nieuwe Xiaomi Mi 11 stevig in elkaar zit. De smartphone krijgt het zoals gebruikelijk zwaar te verduren in de test van de YouTuber. Onder andere krassen, vlammen en een buigtest komen er aan te pas.

Uit de test blijkt de smartphone redelijk in elkaar te zitten. Met het buigen leeg de telefoon bijna door te breken, maar deze ellende bleef de Xiaomi gelukkig bespaard. Er is behoorlijk wat interesse in deze nieuwe mogelijke topper van het Chinese merk. De YouTube-video is al meer dan een half miljoen keer bekeken.

De nieuwe Xiaomi Mi 11 kun je later deze maand kopen bij onder andere Belsimpel, Coolblue, Bol.com en Mobiel.nl en de webshop van het merk. De smartphone heeft een adviesprijs van 849 euro.