Zitten racefans wel te wachten op Project CARS GO mobile? - Apparata

Project CARS GO is de eerste mobiele versie van de populaire racegames, maar veteranen zullen misschien wat teleurgesteld zijn.

In 2018 werd de mobile game Project CARS GO aangekondigd en nu is het eindelijk zover. De populaire racefranchise komt naar Android en iOS. Maar in tegenstelling tot de relatief realistische gameplay van de hoofdgames gaat GO voor een andere insteek. Het spel richt zich meer op het ‘casual’ publiek. De bijbehorende gameplay is dan ook héél erg eenvoudig.

Project CARS GO

Project CARS GO is de eerste mobiele spin-off in de populaire racefranchise. De ontwikkelaar van de hoofdserie Slightly Mad Studios, werkt met Gamevil samen om de race-ervaring naar smartphones te brengen.

Daarbij krijg je zoals je gewend bent een breed scala aan echte auto’s en bestaande circuits. Spelers krijgen ook controle over het uiterlijk van hun auto’s en kunnen de performance tunen.

Het is daarentegen de gameplay die misschien een beetje karig aanvoelt. De ontwikkelaar noemt het ‘One Touch’ gameplay. Dat wil zeggen, je bestuurt de auto door middel van één tik; het op basis van timing schakelen.

Sturen, remmen en positioneren zijn voor Project CARS GO niet van de partij. De gameplay is daarmee geoptimaliseerd voor mobiele platformen, maar riskeert misschien om een beetje saai te worden.

Het systeem doet een beetje denken aan de oude Need for Speed dragrace-sequenties. Daar moest je het schakelen ook dusdanig timen om je tegenstanders voor te blijven. In die franchise moest je daarentegen ook nog blijven sturen en wisselde de game die ‘missies’ af met andere soorten races.

Hoe dan ook, Project CARS GO zal ongetwijfeld een publiek vinden. De game komt op 23 maart uit voor Android en iOS en zal via diens respectievelijke app-winkels gratis te downloaden zijn. Als je de game voor die tijd pre-load krijg je wat in-game valuta gratis.