Zo absurd veel geld verdiende Apple aan Fortnite - Apparata

Tot dusver was het nooit bekend hoeveel geld Apple precies aan Fortnite verdiende, maar door de rechtszaak komt daar nu verandering in.

Wederom levert de rechtszaak tussen Apple en Fortnite heerlijke insider informatie op over de gang van zaken bij de bedrijven. Ditmaal is het een Apple-medewerker die in de rechtbank moet verklaren hoeveel geld de App Store-uitbater aan Fortnite verdiende. Het is duidelijk waarom de discussies tussen de twee zo verhit is, want het gaat om ongekend veel geld: $100 miljoen om precies te zijn.

Apple verdient bakken met geld aan Fortnite

Voordat Fortnite boos uit de App Store vertrok, verdiende Apple volgens een ruwe schatting van de werknemer zo’n $100 miljoen, omgerekend €82 miljoen, zo schrijft Bloomberg. Dat is genoeg geld om twee ‘low budget’ triple-A-games als Fortnite te maken (met nog genoeg wisselgeld voor nog een game).

Hoewel het geen exacte hoeveelheid is, moge duidelijk zijn dat Apple bakken met geld verdiende aan Fortnite. Vanuit Epic Games’ perspectief zit het anders; het bedrijf moest ongekend veel geld afstaan aan Apple voor de App Store-dienst.

Opvallend genoeg komen de cijfers niet helemaal overeen met eerdere schattingen en rapporten. Dat Apple gigantische winsten maakt met de App Store is duidelijk, maar vorig jaar alleen al zou Epic Games ruim $190 miljoen hebben verdiend met de iOS-versie van Fortnite. Dat zou met 30% commissie al $60 miljoen in driekwart jaar zijn geweest.

Dat terwijl de hoogtijdagen van Fortnite al lang voorbij waren; de game was daarvoor al anderhalf jaar booming via de App Store. Het is niet helemaal duidelijk waar die discrepantie vandaan komt, maar aangezien het een misdaad is om in de rechtbank te liegen, zullen we er maar vanuit gaan dat alle omzet-schattingen van Epic’s omzet door analisten altijd fout zat.