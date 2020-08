Zo beleef je Stranger Things in het echt

De Netflix-serie Stranger Things in het echt meemaken? Dat kan gewoon.

Sommige series en films zijn zo vet. Die zou je eigenlijk in het echt willen meemaken. Helaas blijft dat vaak bij dromen, want het is en blijft een film natuurlijk. Met de populaire Netflix-serie Stranger Things krijg je de kans. De show komt namelijk tot leven middels een attractie.

De wereld van Stranger Things is nagemaakt in oktober. Tijdens de Stranger Things Drive-Into Experience krijgen bezoekers de kans om de Upside Down in het echt mee te maken. Je zit comfortabel in een eigen auto en maakt je weg door de drive-in. Veilig én corona proof. Ook worden er nog niet eerder vertelde verhalen getoond tijdens deze experience. Daarnaast is het bekende winkelcentrum uit de serie virtueel nagemaakt. De ervaring bestaat uit zowel visuele als audiovisuele effects.

Omdat de hele Stranger Things Drive-Into Experience nogal intens kan zijn ligt de leeftijd op 12+. De ervaring duurt meer dan een uur en tickets kost 59 dollar per auto. Helaas voor ons Nederlanders zal het bijwonen van zo’n ervaring er op de korte termijn niet inzitten. Vanwege de corona pandemie is het op dit moment niet mogelijk om als toerist naar de Verenigde Staten te vliegen.