Zo bewaar je al je Instagram foto´s!

Al je content staat op je app, maar er is een handigheidje waarmee je al je Instagram foto´s kan downloaden en dus kan bewaren.

Instagram blijft ongekend populair. Ook al krijgt het wat kritiek dat het teveel op TikTok gaat lijken, toch zitten we er massaal op. Al onze leuke vakantiekliekjes, familiefoto´s en ga zo maar door plempen we er op. Toch wel zonde dat dit allemaal op de app staat. Wij weten echter hoe je al je content kan downloaden.

Bewaar je Instagram foto´s

Vergeet niet, Instagram bestaat al lang. In 2010 werd het platform gelanceerd. Grote kans dus dat jij er aardig wat jaartjes op zit. Dat betekent voor veel mensen dat er veel eigen foto´s op staan. Instagram is al jaren geleden overgenomen door Facebook. Het moederbedrijf is Meta en slaat echt alles op wat jij publiceert. Soort van eng ja, maar handig in dit geval. Ook voor mensen die van het platform af willen, maar niet al hun content willen kwijtraken is deze ´lifehack´ welkom. Want we hebben het hier niet om foto´s, maar om herinneringen die we willen koesteren.

Je kunt dus in één keer al je meuk downloaden. Dit doe je wel via een pc op een webbrowser. Uiteraard moet je dan even inloggen op de website van Instagram.

Downloaden

Ben je ingelogd, dan ga je naar je profielfoto. Na op ´Instellingen´ geklikt te hebben ga je naar ´Privacy en beveiliging´. Daar vind je het kopje ´Gegevensdownload´. Hiermee kan je een download aanvragen. Je kunt het dus niet gelijk doen.

Maar goed, even geduld hebben is ook niet erg. Vul vervolgens je gegevens in zoals in welke vorm je het bestand zou willen. Ook hebben ze je e-mailadres nodig. Hierna kan Insta er twee weken voor nemen om alles naar je op te sturen. Uit de praktijk blijkt dat dit echter binnen een dag geregeld is. Vergeet nu niet je foto’s ergens goed op te slaan waar je het niet kwijtraakt.