Zo bouw je zelf een doorzichtige PlayStation - Apparata

Een PlayStation waar je doorheen kunt kijken omdat de console doorzichtig is. Dat is toch vet? Je kunt het ook zelf doen

Doorzichtige computerkasten met grappige lampjes erin is heel gebruikelijk onder gamers. Maar je kunt ook gewoon je (oude) console pimpen. Dat is precies wat het YouTube-kanaal The Q heeft gedaan.

Doorzichtige PlayStation 2

Je ziet in de video niet alleen het eindresultaat, maar ook hoe de standaard PlayStation 2 is omgebouwd naar een doorzichtige variant. Vervolgens gaat het schijfje erin (Need for Speed: Most Wanted!) en zie je de disc draaien. Het voelt bijna nostalgisch, zo anno 2021.

Zelf doen

De video werd in december op YouTube geplaatst en is inmiddels al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken. Ben je ook zo geïnspireerd geraakt om met gereedschap in de weer te gaan en je eigen console uit elkaar te halen? Met een oude PlayStation 2 moet dat wel lukken. Kijk wel goed in de video hoe het gedaan is. Je hebt veel geduld en precisie nodig. Een verkeerde beweging en je kunt je PlayStation 2 slopen. Dit laatste wil je absoluut niet, want de console wordt al jaren niet meer gemaakt. En dat zou toch zonde zijn.