Zo check je het nieuwe Microsoft Edge op basis van Chrome

Het nieuwe Microsoft Edge ziet er verrassend goed uit!





Microsoft is al meer dan een decennium niet meer dé aanbieder van internetbrowsers. Het vergane Internet Explorer moest plaats maken voor het tevens totaal niet populaire Microsoft Edge. Nu lanceert Microsoft een gloednieuwe versie van die laatste, op basis van Google’s open source code Chromium.

De nieuwe variant van Microsoft’s Edge browser is al een hele tijd in beta en nu is de release officieel, zo maakt Microsoft bekend in een blogpost. Vooralsnog wordt de nieuwe browser nog niet standaard uitgerold via een Windows-update, maar gebruikers kunnen wel gewoon de officiële versie handmatig installeren. Over enkele maanden zal elke PC of Mac met Microsoft Edge automatisch geüpgraded worden.

Vooralsnog kun je via deze link de vernieuwde browser installeren. Je klikt simpelweg op de grote ‘download’ button, accepteert de voorwaarden, waarna je een .exe-bestand krijgt wat je moet afspelen. En voilà, je hebt de nieuwste Edge op je PC of Mac staan.

Hoewel Microsoft ondertussen een beetje wankele reputatie heeft opgebouwd met hun browsers, moet ik zeggen dat Edge op basis van Chromium ontzettend soepel loopt. De browser is razendsnel, het design is vertrouwd (niet gek, want het lijkt op Chrome), alles werkt intuïtief en mocht je Google niet met al je data vertrouwen, dan is Edge een zeer capabele concurrent geworden.