Delete je cookies op Android? Dat doe je zo. Bron: gegenereerd door Dall-E 2

Cookies zijn soms handig. Meestal niet en dat maakt dat websitebeheerders veel informatie van je te weten komen. Waarschijnlijk weet je wel hoe je cookies op je pc moet verwijderen, maar dit is dus ook nuttig om te weten als je internet gebruikt op je smartphone. In deze blog lees je hoe je cookies delete op Android.

Waarom delete je cookies op Android?

Websites kunnen allerlei informatie opslaan in je webbrowser. Hiervoor gebruiken website kleine bestandjes, de zogenoemde cookies. Soms zijn deze nuttig. Meestal worden ze misbruikt om een profiel van je op te slaan, zodat er gerichte advertenties kunnen worden getoond.

Een andere berucht voorbeeld zijn webshops, die op die manier te weten proberen te komen of je bereid bent een hogere prijs te betalen. Kortom, er zijn best wel een aantal goede redenen om de cookies in je browser te wissen.

Als gebruiker op een smartphone kun je minder makkelijk navigeren van pagina tot pagina dan op je desktop, waardoor je zwakker staat.

De stappen die je moet nemen bij Google Chrome

Google Chrome staat standaard geïnstalleerd op Androidtelefoons. De kans is groot dat je hiermee webpagina’s bezoekt. Hoe delete je cookies op Android? Om de cookies in Google Chrome te verwijderen ga je als volgt te werk:

Klik op de drie puntjes rechtsboven. Kies in het menu dat je nu ziet ‘instellingen’. Kies nu privacy en beveiliging. Deze optie staat onder ‘Basisinstellingen’. Kies ervolgens ‘Browsegegevens wissen’. Vink nu aan ‘cookies en sitegegevens’. Kies nu het tijdbereik vanaf wanneer je de cookies wilt wissen. Standaard staat het op het afgelopen uur. Je kan ook een ander tijdvenster instellen, bijvoorbeeld alles. Vervolgens klik je op de blauwe knop ‘gegevens wissen’ rechtsonder. De cookies zijn nu gewist van het door jou gekozen tijdvenster.

Zo delete je cookies op Android bij Mozilla Firefox

Mozilla Firefox is een browser die is ontwikkeld door de onafhankelijke Mozilla Foundation. Deze snelle en gebruiksvriendelijke browser wordt door veel mensen geïnstalleerd op hun smartphone of pc.