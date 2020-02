Zo fragiel is het scherm van de Galaxy Z Flip

Niet uit je handen laten kletteren!





Samsung is er niet vies van om te experimenteren met nieuwe producten. Dat zagen we met de Galaxy Fold en nu ook met de Galaxy Z Flip. Deze laatste heeft een bijzonder vouwbaar display, gemaakt van ultradun glas in plaats van plastic. De vouw in vergelijking met de Galaxy Fold is daardoor een stuk minder goed te zien.

Ultradun glas klinkt echter ook gevoelig. Hoe stevig staat de Galaxy Z Flip in zijn schoenen? Zack Nelson van het YouTube-kanaal JerryRigEverything heeft de nieuwe Samsung in de praktijk getest.

Vaak komen moderne high-end smartphones redelijk goed uit de test. Ze kunnen tegen een krasje en het glas zit stevig in elkaar. Helaas is de realiteit anders met de Samsung Galaxy Z Flip. Uit de test blijkt het display ongeveer net zo te presteren als de Galaxy Fold en de Motorola Razr. Dit betekent dat zelfs een nagel al een kras kan veroorzaken op het scherm als je niet uitkijkt. En voor 1.500 euro klinkt dat toch een beetje als een tegenvaller.