Zo ga je veilig op Tinder date

Maar uiteraard is er weer een catch...





Tegenwoordig hoeven we Tinder waarschijnlijk niet meer uit te leggen. Je swipet wat van links naar rechts en raakt in gesprek met de partner waar je al zo lang naar zocht. Wordt het een gezellige date of een superlikable begin van een lange relatie?

Dit is hoe de app idealiter zou moeten werken. Helaas blijkt de praktijk wat minder romantisch. Zo blijkt dat veroordeelde zedenmisdadigers van Tinder een jachtterrein maken. Een Tinderdate kan dan zo maar eens een hachelijk avontuur worden. Ook roemrucht zijn de verhalen van (vaak Nigeriaanse) oplichters die zich voordoen als een knappe militair en vervolgens met zielige verhalen proberen heel veel geld los te peuteren. Andersom gebeurt dat natuurlijk ook. Iets te knappe dames vragen even geld voor een vliegticket op te sturen. Je raadt het al, als je met een bos verse rozen op de luchthaven bij de gate staat kun je wachten tot de rozen verwelkt zijn, maar de dame zal niet verschijnen en is thuis de centen aan het verteren.

Tinder grijpt nu in en komt met twee toepassingen die de veiligheid van gebruikers moet verhogen. Allereerst gaat men met fotoverificatie werken. Met de camera van jouw smartphone moet je een opname van jouw gezicht maken (zowel van de voor- als de zijprofielen) en de software vergelijkt de opnames dan met de foto’s die je uploadt. Als blijkt dat jij echt degene bent die op de foto staat verschijnen er blauwe verificatievinkjes. Of de toepassing ook werkt voor sixpacks en andere uiterlijke kenmerken vermeldt het bedrijf niet.

De tweede oplossing is een stuk serieuzer. Men introduceert een noodknop. Met deze app, die in samenwerking met softwarebedrijf Noonlight is ontwikkeld, track je de locatie waar je je tijdens de date bevindt. Zodra er zaken tegen jouw wil uit de hand lopen druk je op de noodknop. Jouw locatie wordt gedeeld en de hulpdiensten rukken uit (oeps) om jou in veiligheid te brengen.

Het gezegde ‘voor niets gaat de zon op’ blijkt echter ook hier op te gaan. Het blijkt namelijk dat Noonlight nog veel meer trackt en dit bovendien doet op momenten dat je niet op date gaat. Om de catch compleet te maken deelt men deze gegevens met tenminste 5 bedrijven, waaronder Facebook, YouTube, Branch, Appboy (inmiddels Braze genaamd) en Kochava. Uit onderzoek van Gizmodo blijkt dat deze handelaren in data allerlei gegevens ophalen en jouw apparatuur zelfs van een ‘vingerafdruk’ voorzien, zodat je ook gevolgd kunt worden als je gebruikt maakt van andere apparaten. Ook die krijgen de ‘vingerafdruk’, dus men krijgt zo een uitgebreide dataset aangeleverd.

De directie van Noonlight speelt het bekende ‘de gegevens blijven anoniem, dus niets aan de hand’ melodietje ter verdediging. Kortom, des te meer reden om goed te bedenken of die Tinderdate wel zo’n goed idee is.

Overigens is het niet de eerste keer dat Tinder in opspraak komt over het verzamelen van data van gebruikers.

Afbeelding: Tinder