Zo gaat Brein torrent uploaders aanpakken - Apparata

Voorlopig blijft het bij dreigende woorden van stichting Brein richting uploaders van illegale torrents.

Het eeuwige kat- en muisspel van stichting Brein op uploaders- en downloaders van illegale torrents krijgt een nieuw hoofdstuk. Brein heeft bekendgemaakt zich te gaan willen inzetten op het informeren van uploaders van torrents met een auteursrechtelijke inhoud zoals films, series, boeken en muziek. De stichting omschrijft het zelf als een voorlichtingsproject.

Brein focust op uploaders en Nederlandse content

Het klinkt wat maf, want 9 van de 10 uploaders zal donders goed weten dat ze met illegale zaken bezig zijn. Brein zegt de uploaders te kunnen opsporen aan de hand van speciaal daarvoor ontwikkelde software. Deze software kan Nederlandse IP-adressen achterhalen die inbreukmakende content uploaden. Vervolgens wil Brein de uploader benaderen via e-mail. Voor dit laatste is het wel noodzakelijk dat Brein contact heeft gelegd met de internetprovider van het betreffende IP-adres. Zonder die medewerking kunnen ze immers geen mailadres achterhalen. Het is nog maar de vraag wie gaat meewerken aan dit verzoek, want het gaat hier immers op privacy gevoelige informatie van klanten. Mocht Brein geen medewerking krijgen dan zeggen ze de mailadressen te zullen vorderen.

Consumenten die af en toe wat downloaden hoeven niets de vrezen. Brein focust op uploaders die vaak illegale content uploaden en torrents seeden. De focus ligt met name op origineel Nederlands werk, aldus de stichting. Denk aan Nederlandse films of boeken. Het voorlichtingsproject van stichting Brein duurt een halfjaar.