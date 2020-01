Zo gaat de nieuwe Apple iMac er mogelijk uitzien

Het is eigenlijk al jaren hetzelfde.





De Apple computers hebben door de jaren heen de nodige wijzigingen in het ontwerp gekregen. Dat is eigenlijk anders met de iMac. Deze computer van het techbedrijf uit Cupertino is al jaren min of meer hetzelfde. Je hebt het scherm, met daaronder het Apple logo. En dat alles vormgegeven in een fraaie behuizing.

Dit betekent niet dat Apple niet speelt met de gedachte om het ontwerp aan te pakken. Via patenten, opgedoken door Appleinsider, krijgen we te zien wat ‘de nieuwe iMac’ gaat worden. Het gaat hier om patents, dus de kans is aanwezig dat Apple er uiteindelijk niets mee gaat doen.

We zien de iMac, maar alle randen zijn verdwenen en gevuld met display. Ook zijn het toetsenbord en de muis niet langer een los onderdeel van de computer. Apple heeft ze met dit patent geïntegreerd in de computer. Het komt als één pakket.

Nogmaals: het gaat hier om patenten. Toch zou het de iMac niet misstaan. Het design is nog altijd fraai te noemen, maar een update geeft de computer weer een fris gevoel.