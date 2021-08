Batterijtips: Zo gaat je smartphone nog langer mee (Android)

Als je moeite hebt om de dag door te komen op een volle batterij van je Android-smartphone, dan hebben we hier een waslijst aan tips voor je.

Smartphones kunnen tegenwoordig steeds meer, maar dat kost ook allemaal extra batterij. Gelukkig zijn er een hoop dingen die je kunt doen om alle juice uit een volledige accu te persen. In dit artikel zetten een hoop batterijtips op een rijtje voor Android-smartphones, verdeeld over drie categorieën. Voor eigenaren van een iPhone is er wat overlap, maar we hebben ook een apart artikel met iPhone-batterijtips met iPhone-specifieke tips.

Tips voor het besparen van batterij (Android)

De open deuren

Laten we aftrappen met de meest eenvoudige tips. De meeste basale functies die je uitschakelt, kunnen al een hoop accu besparen. Toegegeven, de onderstaande trucjes zijn doorgaans een beetje belemmerend. Ze zijn dan ook meer bedoeld als tips om de batterij van je Android-smartphone nét de dag door te laten komen.

Zet vliegtuigstand aan

Schakel je locatie, WiFi, cellulaire data, Bluetooth, NFC, hotspot en alle andere connectiefuncties uit

Houd het scherm zoveel mogelijk uit

Simpel doch effectief, maar wel ook een beetje beperkend voor het gebruik. Sterker nog, als je enkele of alle bovenstaande tips opvolgt, kun je je smartphone dus eigenlijk niet eens meer gebruiken. De onderstaande tips beperken daarentegen geen functies, maar helpen toch om accu te besparen.

Foto via Unsplash

Houd je accu gezond

Om te beginnen een oplossing voor de lange termijn, die essentieel is voor alle gebruikers met een gloednieuwe smartphone: zorgt dat je batterij ‘gezond’ blijft. Lithium-ionbatterijen degraderen langzaam maar zeker. Daarvoor is er de gouden ’20-80-regel’.

Dat doe je als volgt: probeer je smartphone altijd slechts tot 80% vol te laden. Als een accu helemaal vol is, degraderen de metalen die energie opslaan sneller. Je smartphone ’s nachts aan de lader hangen is dus bijvoorbeeld hartstikke slecht voor het toestel. Hetzelfde geldt voor een volledig lege batterij; probeer je smartphonebatterij niet onder de 20% te laten vallen.

Wellicht is het woord ‘regel’ een beetje overdreven; zie het als een richtlijn. Soms is het niet praktisch om met een niet volledig opgeladen accu op pad te gaan. Soms kun je niet anders dan onder de 20% komen. Maar hoe meer je je aan deze richtlijn houdt, des te langzamer degradeert je batterij op de langere termijn.

Slimme software-settings

Dan zijn er nog allerlei handige software-instellingen die je automatisch kunnen helpen bij het besparen van batterij. Android heeft zelf ook wat automatische maatregelen die het neemt voor het besparen van batterij. Hieronder daarnaast nog wat handmatige tips, als Android zelf je batterij nog niet door de dag heen krijgt.

Stel exact in welke apps aangepakt moeten worden en welke lekker op de achtergrond mogen blijven draaien met batterijoptimalisatie. Ga naar Instellingen , en kies onder Batterij voor de optie Batterijoptimalisatie om individuele apps al dan niet van beperkingen te voorzien.

, en kies onder voor de optie om individuele apps al dan niet van beperkingen te voorzien. Het scherm is de grootste energievreter van iedere smartphone. Via de Instellingen onder het kopje Scherm kun je je smartphone automatisch de schermhelderheid laten bepalen. Kies als bonus ook voor een kortere duur voor de automatische Slaapmodus . Zo gaat je smartphone sneller vanzelf uit als je hem niet gebruikt.

onder het kopje kun je je smartphone automatisch de schermhelderheid laten bepalen. Kies als bonus ook voor een kortere duur voor de automatische . Zo gaat je smartphone sneller vanzelf uit als je hem niet gebruikt. Nog een ijzersterke tip: Donker Thema. Naast het feit dat het lekkerder kijkt, bespaart het veel energie omdat je scherm minder licht hoeft te produceren. Onder Scherm in de Instellingen kun je het Thema van je apparaat instellen naar Donker.

Omdat iedere Android-schil anders is, ligt het maar net aan de maker van jouw smartphone of de locaties (in de instellingen) van de bovenstaande tips kloppen. Gebruik de zoekfunctie in de instellingen als dat niet zo is.