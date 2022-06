Dit wordt jouw dashboard dankzij nieuwe Apple CarPlay

Apple CarPlay gaat in diens volgende generatie jouw hele dashboard overnemen en dat ziet er ongeveer zo uit.

Als jij het infotainment van je auto niks vind, kun je Apple CarPlay (of diens alternatief voor Android genaamd Android Auto gebruiken, maar vandaag hebben we het even over CarPlay). Dan zijn een aantal populaire apps en een groot aantal standaard Apple-apps in ‘auto-klare’ modus te bedienen vanuit je navigatiescherm. Het is allemaal redelijk basaal en toch zijn veel mensen er fan van. Het is dus te begrijpen dat Apple er brood in ziet om CarPlay naar een hoger plan te tillen.

Nieuwe generatie Apple CarPlay

Vernieuwing betekent uitbreiden in dit geval, want Apple deelt een gelikte foto van een dashboard met de nieuwe Apple CarPlay. Normaliter beperkt CarPlay zich tot je infotainmentscherm maar binnenkort dus ook je tellerbak (mits die digitaal is) en eventuele tweede schermen op je dashboard. Het geheel moet er dus voor zorgen dat alles in je auto een grote CarPlay interface is. Klinkt moeilijk en is dat misschien ook, maar het idee is dat alles in te stellen is om ook je eigen twist eraan te geven.

Het nadeel is natuurlijk dat elk scherm compatibel gemaakt moet worden met CarPlay en dat Apple zo je hele auto overneemt. Met behulp van widgets kan er een soort homescherm gemaakt worden en in de tellers wordt alle informatie opgenomen, waaronder hoeveel benzine je nog hebt, de motortemperatuur en veel meer. Ook zorgt Apple voor integratie voor bijvoorbeeld het bedienen van de airco. Het is allemaal aardig hightech, maar verwacht de nieuwe Apple CarPlay (nog) niet in je auto binnenkort. Op de iets langere termijn kan het al sneller realiteit worden.