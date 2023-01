Zo gebruik je de nood-satellietservice van de iPhone 14

Met de iPhone 14 kan je tijdens een noodgeval via de nood-satellietservice hulp inroepen. Lees hier hoe je deze functie activeert.

Nood-satellietservice van de iPhone 14, onmisbaar in geval van nood

Er is een functie van de iPhone 14 waarvan je liever niet hebt dat je deze nodig hebt, maar waar je in geval van nood wel heel blij mee bent. Dan praten we over de nood-satellietservice (emergency SOS via satellite) van de iPhone 14. Dankzij deze service kan je overal ter wereld, waar je ook bent, de hulpdiensten waarschuwen dat je in nood bent.

Dat is onontbeerlijk, als je in een afgelegen gebied bent of om een andere reden jezelf niet in veiligheid kan brengen. Want als je, zeg, op trektocht bent op de Boliviaanse altiplano, op volle zee of in de eindeloze bossen van Dalarna in Zweden, kilometers van de bewoonde wereld of een zendmast, heb je weinig aan een 112-nummer. Dan kan deze service levensreddend zijn. Direct nadat je je iPhone 14 hebt geactiveerd, kan je gedurende twee jaren gratis gebruik maken van de nood-satellietservice.

Stap voor stap handleiding emergency SOS via satellite

Doorloop de volgende stappen.

Stel nu alvast je ziekenfondsnummer in. Je telefoon kan, als er een medisch noodgeval is, dit door kan sturen naar de hulpverleners. In de health app van Apple kan je ook contactpersonen in geval van nood instellen. Apple heeft een demo-app van de “emergency SOS via satellite” op de iPhone 14 geïnstalleerd. Het is een verstandig idee om deze een paar keer te gebruiken, totdat je precies weet hoe het moet. Je kan dan ook uittesten of de satelliet verbinding werkt. Ben je onderweg? Dan is het zeker verstandig om dit elke dag te doen. Tijdens een noodsituatie ben je erg gestrest. Daarom is het verstandig om nu alvast te repeteren hoe het precies gaat, zodat als de nood aan de man komt het een fluitje van een cent is. Probeer eerst het reguliere alarmnummer te bellen. In de Europese Unie is dat 112 Heb je geen bereik? Dan krijg je de mogelijkheid om verbinding te maken met de emergency SOS via satellite. Je krijg nu enkele keuzemenu’s. In het eerste keuzemenu bevestig je dat er een noodgeval is. In het tweede keuzemenu geef je het type noodgeval aan: mankement aan de auto, ziekte of gewond, slachtoffer van een misdrijf, verdwaald of een brand. In het laatste keuzemenu geef je aan of er iemand gewond is. Zorg, als dat mogelijk is, dat er geen obstakels zijn tussen jou en de satellieten. Dus ga in de open lucht staan, op een open plek. Je iPhone zal nu instructies geven hoe je de dichtstbijzijnde satelliet kan bereiken, bijvoorbeeld door je telefoon in de juiste stand te houden. Stuur vervolgens een bericht naar de satellietprovider waarin je kort, in enkele woorden je situatie uitlegt. De hulpdienst kan je vaststellen waar je bent en kan je ook volgen. Houd er rekening mee dat satellietverbindingen regelmatig haperen en dat het er tot een minuut kan duren voordat berichten over worden gestuurd. Zorg dat je telefoon niet leegraakt. Daarom is het verstandig altijd een power bank bij je te hebben als je op reis gaat.

De satellietservice is de eerste twee jaar gratis. Op dit moment is deze service alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada, maar de verwachting is dat het over de hele wereld uitgerold zal worden.

Een meer uitgebreide versie van deze handleiding vind je op Apple Support. Bekijk je liever in videovorm, dan is er een YouTube video hieronder.