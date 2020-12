Zo gebruik je Google Stadia op iOS - Apparata

Google Stadia was te gebruiken op Android, maar nog niet op iOS. Daar is nu eindelijk een einde aan gekomen.

Je kunt nu je favoriete games via Stadia spelen op iOS en dus op je iPhone of iPad. Al een lange tijd ontbrak het de iPhone en iPad aan ondersteuning voor Google’s gaming platform. Jammer, vooral omdat het op Android wel gewoon werkte. Gelukkig is er na al de tijd van wachten licht aan het einde van de tunnel.

Stadia op iOS

En dat licht komt in vorm van een kleine omweg. Het is namelijk zo dat Google Stadia niet te vinden is in de App Store van Apple, maar via een web applicatie. Wat je moet doen is op je iOS-apparaat via Safari naar de website van Stadia gaan. Vervolgens voeg je deze webpagina toe aan je thuisscherm. Zo kun je vanuit iOS meteen gebruik maken van de web applicatie. Het is natuurlijk geen volwaardige app, maar de eerste geluiden klinken positief. Games op Stadia via iOS zouden zonder haperingen prima te spelen zijn op de iPhone en iPad.

Nu kun je eindelijk gebruik maken van Stadia op iPhone en iPad. Of er uiteindelijk een app gaat komen is niet bekend. Apple heeft strenge richtlijnen, waardoor het tot op heden nooit tot een echte app is gekomen.