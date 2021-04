Zo gebruik je het gratis nieuwe Google Chat via Gmail - Apparata

Foto via Google

Hoewel de Google Chat-feature nog niet officieel uit is, kun je het tabblad gewoon al toevoegen aan je Gmail-account. Zo werkt dat.

Eind vorig jaar kondigde Google het vernieuwde Chat (Berichten) aan. Chat is een alternatief voor Hangouts en dient als gratis chatdienst via Google Gmail. Hoewel de functie nog in beta is kunnen gebruikers met een Gmail-account het al gewoon uitproberen. Hieronder check je hoe precies.

Google Chat via Gmail

Iedereen met een Gmail-account moet straks via Google Chat met elkaar kunnen chatten. De zoekgigant zou redeneren dat veel gebruikers een scherm met Gmail open hebben staan. Daar zou via een apart tabblad dan de chatdienst bij moeten komen, zodat communicatie met bijvoorbeeld collega’s nog gemakkelijker wordt.

Het idee is dat de stand-alone Google Chat-app hetzelfde is als de versie die je in de maildienst krijgt. Dat wil dus zeggen dat het gebruik over alle platformen en via alle andere diensten hetzelfde moet blijven.

De testversie van de dienst via Gmail is vooralsnog alleen via PC’s en Android-smartphones mogelijk. Over integratie op de iOS-app is niets bekend. Je moet de functie handmatig aanzetten om deel te nemen aan de test, zo legt 9to5Google uit. Voor Android doe je dat als volgt:

Open de Gmail-app voor Android

voor Android In het drop-down menu, selecteer Instellingen

Kies een Gmail-account

Onder het kopje Algemeen , kies Chat (vroege toegang) en bevestig dat je het wilt proberen

, kies en bevestig dat je het wilt proberen Gmail start opnieuw op, ditmaal met het Chat-tabblad beschikbaar

Voor de webversie van Gmail moet je handmatig naar de juiste pagina zoeken omdat de functie nog niet in de standaard instellingen staan. Dat gaat als volgt: