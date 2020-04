Zo gebruik je Zoom veilig

Populair programma bezwijkt onder de gebruikers, maar je kunt iets doen.





Lange tijd was Skype de manier om met elkaar te videobellen of online meetings te organiseren. Sinds de Coronacrisis wereldwijd mensen binnen houdt is er meer behoefte aan online vergaderen en meeten dan ooit. Tot verrassing van velen was het echter niet Skype die als favoriet genoemd was. De app Zoom kwam ineens opzetten als dé vergadertool voor online meetings. Logisch, want de dienst is gratis en uiterst gebruiksvriendelijk.

Nu blijkt de gigantische groei van de app ook te leiden tot diverse problemen die de organisatoren van en deelnemers aan zo’n meeting niet op prijs stellen. Zo bleek eerder al dat het kinderlijk eenvoudig is om de LinkedIn-profielen van de deelnemers aan vergaderingen te achterhalen. Die optie is overigens inmiddels gedicht.

Ook blijkt dat hosts van Zoom-meetings hun meeting op kunnen nemen zonder dat alle deelnemers dat weten of daar toestemming voor geven. Alsof dat nog niet genoeg is kunnen mensen door de manier waarop video’s van sessies worden opgeslagen ook makkelijk opgeslagen video’s die buiten het Zoom-netwerk worden opgeslagen terugvinden. Hierdoor liggen gevoelige gesprekken en concurrentiegevoelige zaken op straat.

Daarbij kan men onbevoegd bij login-gegevens komen, toegang tot microfoon en camera van de deelnemers krijgen en onbevoegd berichten lezen. Een ander fenomeen is Zoom-bombing, waarmee onbevoegden deel kunnen nemen aan een Zoommeeting. Kortom, de app is zo lek als een zeef.

CEO Eric Yuan biedt in een blog zijn excuses aan en belooft beterschap. Op openhartige wijze legt hij uit dat de groei van het bedrijf veel harder gaat dan men ooit had kunnen denken en dat men de komende 90 dagen geen nieuwe opties meer biedt en zich volledig gaat focussen op het optimaal beveiligen van de tool. In een wekelijks webinair gaat hij de vorderingen delen.

In de tussentijd kun je zelf natuurlijk ook een aantal stappen nemen om veilig te Zoomen.

Onder de profielinstellingen zie je allerlei mogelijkheden om jouw gegevens en de inhoud van gesprekken te beschermen. Wij geven een aantal tips.

Houd jouw “Meeting ID” privé en deel het via een andere bron met de mensen die je in de meeting wilt hebben.

Ook kun je de meeting beveiligen met een wachtwoord en dit wachtwoord, net als het ‘meeting id’ alleen delen met de mensen die je in het gesprek wilt hebben.

Wanneer je de optie “scherm delen” op “Host Only” zet betekent dit dat andere mensen geen onverwachte teksten en/of beelden op de schermen van deelnemers kunnen zetten. Dit ‘grapje’ was favoriet onder de zogenoemde “Zoombombers”. (Mensen die onbevoegd inbreken in een meeting)

Met de ‘wachtkamer’ optie zet je mensen digitaal in de wachtkamer. De host van de meeting bepaalt vervolgens wie er in de call mogen deelnemen. Ook dit is een mogelijkheid om ongewenste bezoekers buiten te laten.

Zelfs wanneer je met alleen de host en andere goedgekeurde deelnemers in een meeting bent is het soms een rare gedachte om te beseffen dat iedereen letterlijk in jouw (huis- of studeer)kamer kan kijken. Door een “virtuele achtergrond” te kiezen kan je jouw feitelijke achtergrond afschermen. Bovendien zijn er diverse leuke opties om informelere meetings een beetje op te fleuren.

Overigens is Zoom niet de enige partij die moeite heeft met de onverwachte gevolgen van het Coronavirus. Zo kwam McDonalds erachter dat niet iedere sociale reclame een goede reclame is en blies Microsoft haar eigen mailsysteem op.

Bron: The Washington Post