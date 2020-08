Zo geniaal werkt Android 11 met Android Auto

Geen gedoe en precies zoals je het zou willen. Android 11 en Android Auto is een fijne combinatie.

Natuurlijk hartstikke fijne uitvindingen, dat Apple CarPlay en Android Auto. Veilig je smartphone ‘projecteren’ op het grote infotainmentscherm in de auto. De eerste versies zagen er niet zo mooi uit en de functionaliteiten waren ook niet fantastisch. Stukje bij beetje worden de diensten echter steeds beter.

De volgende stap is draadloze functionaliteit. Apple CarPlay heeft het en ook Android Auto gaat dit ondersteunen met Android 11. Je kunt gewoon je smartphone in je broekzak laten als je in de auto stapt. De auto herkent je smartphone en start automatisch Android Auto op met Android 11. Hoe comfortabel is dat? Je kunt zo meteen de navigatie opstarten naar je gekoppelde afspraak of je favoriete afspeellijst op Spotify aanzetten.

Draadloze Android Auto is niet compleet nieuw. De Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ en Note 8 werken al draadloos met Android 9.0. Overige Google en Samsung smartphones met Android 10 werken tevens draadloos. Met Android 11 kun je straks ook je OnePlus, LG, OPPO en noem maar op draadloos verbinden met Android Auto.

Hou er wel rekening mee dat je smartphone in je broekzak niet aan het opladen is. Dus misschien is het alsnog goed om het ding met een kabeltje te verbinden. Of leg het toestel op de draadloze oplaadmat als je een moderne auto hebt.