Zo goed verkopen de Xiaomi smartphones - Apparata

Xiaomi heeft goed geld verdient met de Redmi Note-serie smartphone. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt.

Xiaomi is lekker aan het groeien, ook in Nederland hoor je de naam steeds vallen. Het Chinese techmerk is uitermate geschikt voor de Nederlandse markt. Voor ons gierige Hollanders klinkt ‘veel voor weinig’ natuurlijk als muziek in de oren. En dat is waar een merk als Xiaomi voor staat. Xiaomi heeft nu bekendgemaakt welke successen ze hebben geboekt met de Redmi-serie.

Xiaomi Redmi Note-serie verkopen

Van de Redmi Note-serie heeft Xiaomi er meer dan 140 miljoen wereldwijd verkocht. Uit cijfers van onderzoeksorganisatie Omdia blijkt daarnaast dat de Note 8-serie het tweede best verkochte model ter wereld was.

Redmi Note kwam zes jaar geleden op de markt. Door de jaren heen kreeg de telefoon de nodige updates om de smartphone weer bij de tijd te maken. Ook andere series bleken succesvol. We hadden het al over de Note 8-reeks, maar ook van de Note 7-serie werden meer dan 10 miljoen toestellen verkocht in de 4 maanden na de lancering. De Note 8-serie deed het nog een stukje beter met meer dan 10 miljoen verkopen in de eerste 3 maanden na de lancering. Xiaomi zegt dan ook dat de Note-serie van de meest succesvolle productlijnen van Redmi is.

De nieuwe Redmi Note 9-serie is onderweg en wordt in het begin van 2021 verwacht.