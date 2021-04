Zo groeit Apple's concurrent Samsung SmartThings - Apparata

Apple heeft Find My, maar bij Samsung hebben ze SmartThings Find. En dit zijn de laatste ontwikkelingen.

Samsung heeft bekendgemaakt dat SmartThings Find één van de snelst groeiende locatieservices ter wereld aan het worden is. Door een compatibel apparaat te koppelen aan het SmartThings-ecosysteem kunnen Galaxy-gebruikers geregistreerde Galaxy-smartphones, tablets, smartwatches en oordopjes lokaliseren met behulp van Bluetooth Low Energy (BLE) en ultrabreedband (UWB).

Zolang het item maar aangesloten is met het één van de Bluetooth-aangedreven Galaxy SmartTag-apparaten van Samsung werkt het. Denk aan sleutels, tassen en fietsen die beschikken over een SmartTag bijvoorbeeld.

Samsung SmartThings

SmartThings Find werd gelanceerd in oktober 2020 en sindsdien zijn er meer dan 70 miljoen apparaten geregistreerd. Door als Galaxy-gebruiker toestemming te geven kun je deelnemen aan het SmartThings Find-netwerk. Potentie genoeg, want inmiddels zijn er al meer dan 700 miljoen Galaxy-gebruikers wereldwijd.

Dingen kwijtraken is een steeds moeilijkere opgave. Ga maar na. Voorheen was Tile een bekende accessoire om voorwerpen terug te vinden, maar tegenwoordig heb je zoveel toepassingen. Apple Find My, de onlangs gelanceerde AirTag en dan is er het zojuist besproken Samsung SmartThings met de SmartTag.

Samsung zegt dat jij je geen zorgen hoeft te maken over privacy. Alle gebruikersgegevens van SmartThings Find zijn versleuteld en beschermd. Dit gaat door middel van een willekeurige privé-ID die elke 15 minuten verandert.