Zo groot is de doos van de PlayStation 5 - Apparata

Een grote console heeft ook een grote doos nodig, kijk maar naar deze PlayStation 5 verpakking.

Heb je twee handen? Die heb je wel nodig om de PlayStation 5 straks uit de winkel te dragen. Tenzij je gekozen hebt voor thuisbezorging natuurlijk. In de eerste foto’s viel vooral op dat de PlayStation 5 een grote console gaat worden. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de verpakking groot is.

Tot op heden hebben we nog niet goed kunnen zien hoe de doos van de PlayStation 5 er echt komt uit te zien. En dan bedoelen we in verhouding met de omgeving. Want van gelikte studiofoto’s kun je geen inschatting maken hoe groot iets is. Nu is daar een antwoord op gekomen. Dankzij een reclame van Burger King, waar de PlayStation 5 doos te zien is, krijg je een beeld.

De reclame duurt slechts 15 seconden, maar toch krijg je een goed beeld. Je ziet hoe mensen de PlayStation 5 doos in handen krijgen. De video staat verborgen op YouTube, maar is toch al meer dan 140.000 keer bekeken. Op het moment van schrijven zijn we bijna een maand verwijderd van release. De PlayStation 5 is vanaf 19 november verkrijgbaar. De console komt in twee verschillende varianten op de markt.