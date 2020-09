Zo gruwelijk veel verdienen Harry en Meghan bij Netflix - Apparata

Naar verluidt hebben Prince Harry en Meghan Markle een gigantische deal met Netflix gesloten; Reed Hasting legt het uit.

Royaltykoppel Harry en Meghan hebben een superdeal gemaakt met Netflix. De twee hebben recentelijk afstand genomen van het Britse koningshuis. Dat was volgens sommigen een slechte keuze, maar als je naar de deal kijkt, valt dat wel mee. Netflix-CEO Reed Hastings doet namelijk een boekje open over de samenwerking met Harry en Meghan.

Netflix’ Reed Hastings over Harry en Meghan

In een interview met CNBC geeft de baas van Netflix, Reed Hastings, meer informatie over de deal met Prince Harry en zijn vrouw Meghan Markle. De twee zijn recentelijk vertrokken uit het Britse koningshuis en moeten natuurlijk wel de butlers blijven betalen. Naar verluidt hebben ze daarom een deal van tussen de 100 en 150 miljoen dollar getekend met Netflix, omgerekend maximaal €126 miljoen.

Hastings ontkent noch bevestigt het bedrag, maar schept wel een beetje op over de deal van Netflix met de twee.

Ik ben zo enthousiast over die deel. Weet je, [Harry en Meghan] zijn slim en liepen met hun ideeën rond bij alle grote bedrijven. Ik denk dat wij het beste, meest complete aanbod op tafel hebben gelegd. We gaan een divers aanbod aan entertainment met ze maken. Reed Hastings via CNBC

Gaat Meghan ons weer verleiden?

Als Harry en Meghan naar Netflix verhuizen, dan is de hamvraag natuurlijk of de Duchess of Sussex ook weer gaat ‘acteren’. De prachtige Amerikaanse actrice werd namelijk bekend met verschillende rollen als verleidster. Helaas suggereert Hastings dat we het koppel niet per se op het scherm zullen zien.

De focus van de twee ligt bij het produceren. Ze hebben een goed oog voor verhalenvertelling ontwikkeld. We zullen op basis van dat talent met ze werken.

