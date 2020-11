Zo had de Netflix-serie Mindhunter moeten eindigen - Apparata

Vooralsnog komt er geen derde seizoen van de Netflix-serie Mindhunter. En dat betekent een open einde, wat nogal frustrerend is.

Het komt niet vaak voor dat een Netflix-serie in de smaak valt. Het zijn meestal ‘snacks’, die Netflix Originals. In één ruk kijken en door met het volgende. Mindhunter was dat niet. Het was een echt pareltje. Helaas heeft Netflix geen groen licht gegeven voor een derde seizoen. De kosten zouden niet opwegen tegen de baten.

David Fincher, de regisseur van Mindhunter, praat over de tv-serie in een recent interview met Variety. Hij heeft het onder andere over hoe hij graag het einde van Mindhunter voor zich zag. Het eerste seizoen speelt zich af in de jaren 1977 t/m 1979. Het tweede seizoen gaat verder rond de eind jaren zeventig en begin jaren tachtig. Je hebt het primaire verhaal, maar ook een secundair verhaal met de BTK-killer. In het interview zegt Fincher graag te hadden uitgewerkt hoe de seriemoordenaar zou worden opgepakt. Maar door het stoppen van Mindhunter blijft dit een open einde.

De BTK-killer werd pas na dertig jaar opgepakt. Fincher had graag seizoen gemaakt in de jaren tachtig, negentig en begin jaren 2000. Uiteindelijk totdat de BTK-killer achter de tralies zou verdwijnen. Een fantastisch idee van de regisseur, maar helaas lijkt dat er niet in te zitten. Het is niet ondenkbaar dat er toch ooit een derde seizoen van Mindhunter komt. Het was niet alleen Netflix die er geen brood in zag. Ook Fincher liet weten dat het maken van Netflix-serie Mindhunter ongelofelijk veel tijd en geld heeft gekost. Dat hou je ook geen 6 seizoenen vol.