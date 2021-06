Zo is Disney+ concurrent Netflix weer een stapje voor - Apparata

Met een nieuwe strategie is Disney+ concurrent Netflix op slimme wijze een stapje voor. Dat gaat zeker effect hebben!

Het is oorlog. Gelukkig niet tussen landen hier in Europa, maar wel tussen streamingdiensten. Aan de achterkant werken bedrijven aan allerlei strategieën om de consument voor zich te winnen. Disney+ heeft wat dat betreft schaakmat op Netflix met een nieuwe slimme beslissing.

Disney+ heeft namelijk de planning aangepast van releases. Normaal gesproken komt de dienst op vrijdagen met nieuwe original series. Precies op dezelfde dag als Netflix. En daar zit natuurlijk een nadeeltje. Abonnees van beide diensten kunnen zo bijvoorbeeld voor Netflix kiezen, met een nadeel voor Disney+. Voortaan gaat Disney+ original series uitbrengen op woensdag. De original films verschijnen nog wel op vrijdag. Daarover bericht The Hollywood Reporter.

Dat betekent dat je een paar dagen eerder kunt beginnen aan een nieuwe serie op Disney+ in vergelijking met Netflix. En als je eenmaal begonnen bent aan een nieuwe serie op Disney+, heb je geen zin om weer ergens anders aan te beginnen. Althans, dat is de gedachte achter deze beslissing. Klinkt logisch. Moet de nieuwe serie je natuurlijk wel bevallen. Anders kijk je over de schutting of de nieuwe content van de buurman wel leuk is!