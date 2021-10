Zo is Elon Musk in no time miljarden rijker geworden

Elon Musk hoefde er op persoonlijke noot weinig voor te doen om rijker te worden. Het heeft alles te maken met zijn bedrijven.

Als je leest over de rijkste personen ter wereld, dan heeft dat vaak niets met de persoonlijke bankrekening te maken. Het heeft veel meer met het bezit van die persoon of personen te maken. Het bezit stijgt in waarde en daardoor is die meer persoon meer waard geworden. Elon Musk is op dit moment de rijkste man ter wereld. De afgelopen weken heeft hij miljarden euro’s erbij kunnen schrijven.

SpaceX, maar met name Tesla gaat enorm lekker. Omdat Musk een groot belang heeft in beide bedrijven profiteert hij daar natuurlijk van. Vandaar dat de Tesla-baas alleen al dit jaar 80 miljard dollar in waarde is gestegen. En we hebben nog twee maanden te gaan in 2021! Musk weet knap de Model 3 en Model Y netjes te kunnen blijven leveren, waar andere autofabrikanten juist tobben met chiptekorten. Ondertussen stijgt Tesla in waarde door. Daarnaast heeft Tesla een enorme order binnengesleept, zo werd vandaag bekend. De Amerikaanse autofabrikant mag 100.000 auto’s gaan leveren aan autoverhuurbedrijf Hertz.

Op dit moment is Elon Musk volgens Bloomberg zo’n 252 miljard dollar waard. Even voor de goede orde. We waren ooit onder de indruk van Bill Gates met een waarde van 146 miljard dollar in zijn mooiste dagen. De nieuwe rijken gaan nog een stapje verder.

Alles staat of valt met de resultaten van Tesla en SpaceX. Tegenvallende resultaten betekent minder pegels voor de heer Musk.