Zo kan de iPhone 14 met pilvormige inkeping eruit gaan zien

Jeff Grossman

Wel of geen inkeping voor de iPhone 14? Dat is de vraag van 2022. Er zijn nu voorbeeld foto’s opgedoken van een iPhone 14.

Eerder schreven we al dat de notch (de inkeping) misschien wel een design- element is van Apple. Iedereen herkent een iPhone onder andere door deze inkeping. Toch denken veel experts dat Apple overstag gaat en de inkeping kleiner zal maken. De verwachting is dan ook de smartphone geleverd zal worden met een pilvormige inkeping. Nu zijn daar beelden van.

iPhone 14 pilvormige inkeping

Ontwikkelaar Jeff Grossman heeft een mockup gemaakt. Dit een voorbeeld van hoe het apparaat eruit zou kunnen zien. Je ziet op de mockup het startscherm en de pilvormige inkeping. De inkeping, in plaats van doorlopend met de rand van het apparaat, is iets onder de rand gecentreerd en is korter in lengte en hoogte, wat aan beide zijden aanzienlijk meer schermruimte biedt.

Apple heeft eerder de inkeping kleiner gemaakt met de iPhone 13, maar de extra ruimte is niet benut. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld nog steeds het batterijpercentage niet weergeven in de statusbalk, maar moeten in plaats daarvan omlaag vegen naar het Control Center. Dit vinden veel gebruikers niet handig. Indien de notch echt wordt aangepast, dan kan dit veranderen zou je denken.

Ideaal zou dit zijn (foto via MacRumors).

Ontwerp

Het zou een compleet nieuwe desingtaal zijn van het Amerikaanse bedrijf. Sinds de iPhone X zit de (grote) inkeping op de smartphone. Een pilvormige inkeping zou betekenen dat Apple verschillende sensoren en het TrueDepth-camerasysteem in een kleinere voetafdruk moet plaatsen. Face ID en de techniek daarachter zou ook aangepast moeten worden. Geruchten tot nu toe suggereren dat alleen de high-end ‌iPhone 14‌-modellen een pilvormige inkeping zullen hebben, terwijl de lagere varianten zullen doorgaan met de full-sized inkeping.