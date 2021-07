Zo kan jouw smartphone vergiftiging voorkomen

Meten of je water of een andere vloeistof kunt drinken of niet is heel simpel: het kan met je smartphone!

Smartphones zitten vol met interessante technologie om het dagelijks leven makkelijk te maken. Dit soort technologie zit hem soms in de dingen die je ziet, maar meestal in de dingen die je niet ziet. Wist jij bijvoorbeeld dat je watervervuiling of de vervuilingsgraad van een vloeistof kunt meten met je smartphone?

Onderzoek

Die conclusie trekt de Universiteit van Cambridge na een experiment met vloeistoffen op een smartphonescherm. Naar aanleiding van hun onderzoek werd duidelijk dat de sensoren in een smartphone vervuiling in vloeistof kunnen meten. Het gaat dan om ‘ionische contaminatie’, vervuilende deeltjes die in ‘wild water’ kunnen voorkomen. Je kan dus de graad van ionische contaminatie meten en daarmee weten of je water kunt drinken of niet.

Sensoren

Het hele verhaal is wat lastig en daarvoor moet je dan ook het gehele onderzoeksrapport lezen, maar de simpele versie is zoiets als het volgende. Een smartphonescherm heeft verschillende methodes om aanraking te meten, waaronder een elektrisch ‘veld’ op het oppervlak. Dit veld voelt wanneer jouw vinger het scherm aanraakt en kan zo precies lokaliseren waar je drukte. Doordat dit een reactie is van het elektrische veld, zijn er ook andere bronnen die een reactie kunnen geven. Zoals dus ionische contaminatie in water of vloeistof.

Laagdrempelig

Nou is het niet zo dat smartphones ineens een wereldmiddel zijn om contaminatie te meten: je moet het omdraaien. Het was de insteek van het onderzoek om te kijken of je zo een laagdrempelig contaminatieonderzoek kunt doen, met alleen een smartphone. Dat is dus gelukt: het was de bedoeling van het onderzoek dat de smartphone in kwestie niet speciaal gemodificeerd werd.

Hoe de praktijk eruit gaat zien met dit onderzoek is nog niet zeker, wel is duidelijk dat er nu gekeken wordt naar eenzelfde reactie met meer soorten moleculen. Zo zou je smartphone uiteindelijk elke vloeistof kunnen meten en wellicht zelfs een soort draagbare pH-meter kunnen worden. Zo kun je als outdoorganger c.q. natuurfreak gewoon met je telefoon meten of je iets kunt drinken of niet. (via University of Cambridge)