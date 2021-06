Zo kijk je de Samsung MWC 2021 onthulling vanavond live mee - Apparata

Samsung presenteert vanavond tijdens het Mobile World Congress (MWC 2021) een reeks gloednieuwe gadgets. Zo kijk je live mee.

Vanavond kondigt Samsung tijdens het Mobile World Congress gloednieuwe hardware aan. Het evenement in Barcelona is vooralsnog volledig virtueel, wat betekent dat iedereen kan aanschuiven. In dit artikel leggen we haarfijn uit hoe je zelf live kunt kijken. Daarnaast geven we een voorproefje van wat je kunt verwachten.

Samsung MWC 2021

Samsung zal tijdens de presentatie op het MWC 2021 onder andere een nieuwe smartwatch aankondigen. Op maandag 28 juni vanaf 19:15 (Nederlandse tijd) kunnen fans via een livestream op Samsung’s YouTube-kanaal meekijken. Ook zal het Zuid-Koreaanse techmerk via de eigen Newsroom persberichten online gooien op het moment van onthulling. Uiteraard zal Apparata eventuele uitschieters ook bijhouden.

Maar wat kunnen we van Samsung verwachten tijdens het MWC 2021? In een blogpost heeft de techgigant al een tipje van de sluier gelicht:

Samsung zal haar visie van de toekomst van smartwatches tijdens het evenement onthullen. Zowel ontwikkelaars als gebruikers krijgen nieuwe mogelijkheden in een nieuw tijdperk van smartwatchervaringen. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe apparaatbeveiliging werkt. Samsung zal de nieuwste beveiligingsmaatregelen en innovaties op dat gebied laten zien om gebruikers zo bescherming en rust te bieden in een open, connected wereld.

Helaas voor smartphoneliefhebbers zitten er waarschijnlijk geen nieuwe vlaggenschepen aan te komen. Samsung zal ongetwijfeld wel het podium van het MWC gebruiken om wat te teasen voor de overige 2021-lineup. Maar naar verwachting zal het algehele Galaxy-ecosysteem centraal staan, met een gloednieuwe wearable als pronkstuk.

