Zo kijk je de SpaceX ISS docking live

SpaceX koppelt vanavond hun bemande Crew Dragon aan het ISS en zo kijk je live hoe dat gebeurt.

Het is een bijzondere tijd voor Elon Musk’s ruimtebedrijf SpaceX. Gisteren explodeerde er nog een raket van het commerciële ruimtebedrijf. Nu zijn astronauten van NASA in samenwerking met SpaceX in de ruimte, op weg naar het International Space Station (ISS). Uiteindelijk docken Bob Behnken en Doug Hurley met de Crew Dragon vandaag aan het ISS. Zo kijk je dat live mee.

Eerste bemande SpaceX vlucht

Gisteravond vond er een historische gebeurtenis plaats. Voor het eerst in de geschiedenis van de ruimtevaart stuurde een commercieel bedrijf mensen in een baan om de aarde. De 19 uur durende vlucht van Cape Canaveral, Florida naar het ISS zit er bijna op. Later in de middag zal de Crew Dragon docken met het ISS. Zo zullen de astronauten over kunnen stappen van Musk’s ruimtevaartuig naar het ruimtestation.

Dat kun je in de namiddag, rond 16:29 uur Nederlandse tijd meemaken. In de onderstaande livestream zendt NASA de vlucht live uit. De uitzending switch telkens tussen perspectieven en later vandaag gaat SpaceX eerste bemande vlucht het ISS betreden.

Docking is een eitje

In theorie hoeven we geen drama te verwachten tijdens het docken van de Crew Dragon. Het ruimtevaartuig vliegt geheel autonoom naar het ISS en ook de docking-procedure gaat automatisch. Wel mogen de astronauten een paar honderd meter voor het ruimtestation even handmatig vliegen om wat ervaring op te doen. Dan neemt de automatische piloot het weer over.

