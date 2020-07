Zo kijk je Netflix offline (how to)

De zomervakantie komt er weer aan. Vergeet niet je favoriete films en series van Netflix offline te zetten.

In Europa kun je al aantal jaren gebruik maken van je eigen internetbundel. Geen gedoe meer met een simkaartje kopen of die vervelende MB-beperkingen. Dat is echter geen vrijbrief om Netflix te streamen als je onderweg bent. Vaak heb je bijvoorbeeld een daglimiet. Je kunt Netflix simpel offline beschikbaar maken en dat scheelt je enorm veel GB’s. Bovendien ben je niet afhankelijk van een snelle internetverbinding. Zo werkt het.

Stap 1: zorg voor voldoende ruimte

Voordat je begint met het downloaden is het natuurlijk wel belangrijk dat je voldoende ruimte hebt. Afhankelijk van hoeveel films of serie je offline beschikbaar wilt stellen, is het toch wel aangenaam om enkele tientallen GB’s vrij te hebben. Niet alleen voor je Netflix-content, maar ook voor alle foto’s en video’s die je op vakantie gaat maken. Niets is vervelender als een melding dat je opslag vol is als je druk bezig bent. Bovendien ben je op vakantie. Dan wil je relaxen.

Stap 2: Pak een geschikt apparaat

Netflix offline kijken kent zo z’n beperkingen. Je kunt bijvoorbeeld geen films of series downloaden via de browser. Op het moment van schrijven is er ondersteuning voor iOS, Android, Amazon Fire-tablet en een Windows 10-tablet. Meteen een goed excuus om misschien toch een tablet aan te schaffen voor je vakantie.

Stap 3: zorg voor de goede kwaliteit!

Dit is een hele belangrijke. Netflix content downloaden is niet automatisch in topkwaliteit. Hij staat in eerste instantie op Standard. Hier wil je niet achterkomen als je al onderweg bent of in het vliegtuig zit. Dan moet je de film of serie in bedenkelijke kwaliteit bekijken. Zonde! Via de Instellingen in de Netflix-app moet je de kwaliteit van tevoren op Hoog zetten. Zo download Netflix de content in HD of Full HD.

Stap 4: Netflix offline downloaden

Helaas kun je niet alle films en series zomaar downloaden. Je komt daarachter door je gewenste serie of film op te zoeken. Vervolgens staat er een download-icoontje. Downloaden maar, als dit inderdaad het geval is. Netflix laat je maximaal 100 titels offline downloaden. Dat moet voldoende zijn voor je vakantie. Tenzij je een wereldreis gaat maken..