Zo komt Star Trek: Voyager toch nog in 4k uit

Een serie uit de jaren negentig in 4k? Dat kan.





Een film als Titanic uit 1997 is via een latere heruitgave in 4k te bekijken. Dit is mogelijk omdat men de film heeft gemaakt met peperdure camera’s. Het is echter niet zo dat alle oude series en films zo eenvoudig opgepoetst kunnen worden.

Zo is de serie Star Trek: Voyager gemaakt met een veel goedkopere productie. Toch is de kans groot dat je deze serie straks in 4k kunt gaan bekijken. En dat zonder peperdure camera’s. Dit alles dankzij slimme AI-technologie.

Billy Reichard, een echte van van de Star Trek-reeks, is bezig om Voyager door een lerende machine te halen. De kwaliteit wordt stukje voor stukje naar een hoger niveau getrokken. Het resultaat moet straks zijn dat je Star Trek Voyager in 4k kunt bekijken.

Het is geen eenvoudige job. De software is duur. Bovendien duurt het ongeveer 6 uur per aflevering om de nieuwe kwaliteit te realiseren. Een voorbeeld check je hieronder. Star Trek Voyager zag er nog nooit zo goed uit!