Zo koop je eenvoudig als expat een auto in Nederland

Met een expat wordt iemand bedoeld die voor een internationale organisatie voor een bepaalde termijn, van meestal 1 tot 3 jaar, in het buitenland gaat wonen en werken. Daarnaast is het ook mogelijk om als expat zelf in het buitenland op zoek te gaan naar een baan. Het exact aantal expats in Nederland is onbekend. Naar schatting zijn dit er plusminus 200 000.

Wanneer je als expat in Nederland verblijft, is het handig om een auto als vervoermiddel te gebruiken. Lees in dit artikel hoe expats eenvoudig een auto kopen om gedurende het verblijf in Nederland te gebruiken.

Waarom is een auto in Nederland het meest optimale vervoermiddel?

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft een bereikbaarheidsanalyse losgelaten op heel Nederland om inzicht te krijgen in de mate van toegankelijkheid tot voorzieningen en banen. Hier zijn een aantal interessante inzichten naar voren gekomen. Zo kan 30% van de ouderen woonachtig in een landelijk gebied, dorpen of randen van steden, niet binnen een halfuur bij een ziekenhuis of buitenpolikliniek komen zonder auto.

Ook blijkt uit dezelfde analyse dat als je volledig afhankelijk bent van het openbaar vervoer, je minder eenvoudig gebruik kunt maken van diverse voorzieningen. Met de fiets wordt deze toegankelijkheid enigszins groter, maar niet zo groot als wanneer je over een auto beschikt. Inwoners van Nederland met een auto hebben de hoogste bereikbaarheid van voorzieningen en banen.

Heb je nog geen rijbewijs, maar wil je deze wel halen?

Onze favoriete voertuigen met een automatische versnellingsbak

Ben je als expat in Nederland en wil je hier autorijden? Elk land heeft andere regels, zo ook in Nederland. Het kan even duren voordat je zelfverzekerd rijdt op de Nederlandse wegen. Maak het jezelf daarom zo gemakkelijk mogelijk. Om je volledig te kunnen focussen op het verkeer en niet te hoeven schakelen, kan het bijvoorbeeld slim zijn om een automaat te kiezen. We zetten onze 3 favoriete voertuigen met een automatische versnellingsbak op een rij.

#1 Toyota C-HR

‘Let’s go places’ met de Toyota C-HR. Deze auto is een hybride variant. Dit houdt in dat je zuinig, goedkoop en schoon rijdt, zonder in te leveren op rijbereik. Naast het gemakkelijk rijden dankzij de automatische versnellingsbak, zijn er ook diverse andere systemen die automatisch werken. Zo is de C-HR bijvoorbeeld voorzien van automatische verlichting, automatische ruitenwissers en de adaptive cruise control.

De C-HR van Toyota beschikt over onder andere 17 inch lichtmetalen velgen, zwarte hemelbekleding, elektrisch te bedienen ramen, led-dagrijverlichting en een achterbank die in delen is in te klappen.

#2 Audi A3

Zeg je een ruim interieur, fijne rijeigenschappen en comfortabel de weg op, dan zeg je Audi A3. Deze A3 is verkrijgbaar in zowel de hybride als benzine variant. Naast de automatische versnellingsbak – bij beide brandstof varianten beschikbaar – zijn er nog andere handige opties verwerkt om je rit zo comfortabel mogelijk te maken.



Zo beschikt dit voertuig over led dagrijverlichting, led achterlichten en led koplampen, parkeersensoren voor en achter, navigatiesysteem en cruisecontrol. Wist je dat de regensensoren de wiscapaciteit op je voorruit regelen?

#3 Ford Kuga

De Ford Kuga is naast de Fiesta en de Focus de best verkochte Ford in Europa. Dit voertuig valt in de categorie (compacte) SUV. Kenmerken van de Kuga zijn de hoge instap, het comfortabele rijden op onverharde wegen en de grote beschikbare ruimte.

Deze Kuga heeft verschillende opties en specificaties die je rit een stuk aangenamer en eenvoudiger maken. Zo werken de dimlichten automatisch, is de achterklep elektrisch te bedienen, en beschikt het model over een grootlichtassistent, led achterlichten en led dagrijverlichting en een rijstrooksensor.

Zo zet je een auto op naam zonder Nederlands paspoort

Met een buitenlands rijbewijs is het mogelijk om in Nederland een auto op naam te laten zetten. Om een auto als buitenlander of expat op naam te zetten, zonder Nederlands paspoort of rijbewijs, zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Deze voorwaarden staan hieronder opgesomd:

Je moet onder andere bij de overschrijving persoonlijk aanwezig zijn of beschikken over een digitale machtiging

Minimaal een leeftijd hebben van 18 jaar oud

In Nederland woonachtig zijn

Ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen bij een gemeente

Let op: met alleen een verblijfsvergunning of verblijfstitel is het niet mogelijk om het voertuig op je naam te laten zetten.