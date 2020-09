Zo koppel je een PlayStation/Xbox controller aan je iPhone - Apparata

In dit artikel leggen we in 3 simpele stappen uit hoe je een PlayStation DualShock 4/Xbox One controller aan je iPhone of iPad koppelt.

Hoewel je voorlopig geen Fortnite kunt spelen op je iPhone, zijn er tal van andere games beschikbaar. Neem bijvoorbeeld Apple’s gameservice Apple Arcade. Stuk voor stuk zijn het toffe spellen, maar dat wil nog niet zeggen dat alles altijd even lekker speelt. Vandaar deze guide, want hier leggen we uit hoe je simpel je PlayStation DualShock controller of Xbox One controller kunt koppelen aan je iPhone (of iPad).

PlayStation of Xbox controller koppelen aan iPhone

Apple krijgt doorgaans de kriebels van tech van derden, maar dat is in dit geval niet van toepassing. Als je een iPhone met iOS 13 hebt, kun je namelijk gemakkelijk een officiële controller van de PlayStation of Xbox koppelen aan je smartphone.

Daar hangen een aantal flinke voordelen aan. Ten eerst hoef je geen peperdure gaming smartphone te kopen, laat staan alle net zo dure extra’s. Daarnaast is de kans dat je een iPhone én een van de twee mainstream controllers hebt behoorlijk groot. Speel je graag een game op je iPhone, dan kan die ervaring in de meeste gevallen verbeterd worden met een PlayStation DualShock 4 controller of de Xbox One controller.

Koppel-modus

Eerst moet je de controller in koppel-modus zetten. Dat doe je als volgt:

Voor PlayStation DualShock 4: Druk de PS Button en de Share Button tegelijkertijd in totdat je wit knipperend licht ziet.

en de tegelijkertijd in totdat je wit knipperend licht ziet. Voor Xbox One controller: Zet de controller aan en de druk de zwarte Sync Button (links voorop) in totdat het Xbox-logo begint te knipperen.

Nu de koppelmodus aan staat, kun je op je iPhone of iPad het apparaat selecteren. Dat doe je als volgt:

Open de instellingen en ga naar Bluetooth om Bluetooth aan te zetten

en ga naar Bluetooth om te zetten Zoek in de lijst van beschikbare apparaten naar DUALSHOCK 4 Wireless Controller dan wel Xbox Wireless Controller en tik deze aan

Voilà, je bent gekoppeld. Houd er wel rekening mee dat niet alle games een controller ondersteunen. De meeste spellen waar je überhaupt iets aan een controller hebt zullen daarentegen gewoon een controller ondersteunen. Veel speelplezier!

Lees ook: Apple dropt een dikke high-budget Arcade reclame