Gelekt: Zo krijg je een voorproefje van Windows 11 - Apparata

Foto @Microsoft

De prachtige wallpapers van het aankomende Windows 11-besturingssysteem zijn gelekt. Ja, Windows 11 komt er waarschijnlijk aan!

Eind deze maand kondigt Microsoft een grote update voor Windows 10 aan. In de wandelgangen wordt daarentegen met grote zekerheid gesproken over de release van Windows 11. De veranderingen die de update zou introduceren zouden zo aanzienlijk zijn, dat Microsoft er een nieuw nummer aan zou hangen. Of dat waar is, dat weten we op 24 juni, maar we weten nu al hoe de walpapers van het vermoedelijke Windows 11 eruit gaan zien.

Windows 11 wallpapers gelekt

Een lekker deelt op Twitter een link naar een Drive waarin alle aankomende Windows 11-wallpapers zouden staan. Het gaat om tientallen prachtige stukjes artwork die volgens de lekker standaard bij het nieuwe besturingssysteem horen.

Hoewel het onmogelijk is om te verifiëren of de plaatjes daadwerkelijk van Microsoft zijn, is één ding wel zeker. Het gaat om hoge kwaliteit bestanden met prachtig ontworpen artwork. Er zijn wat abstracte olieverf in water-achtige beelden. Ben je meer van de opgefrommelde klei, dan is dat er ook. Ook zijn er meerdere varianten van het bovenstaande nieuwe Windows-landschap beschikbaar.









Foto via Microsoft

Op 24 juni zullen we weten of de plaatjes door een enthousiaste thuisknutselaar gemaakt zijn, of dat het de officiële wallpapers van Windows 10 of 11 zijn. Dan houdt Microsoft een presentatie waarin ze de aankomende gigantische update zullen onthullen. In de onderstaande aankondigingsvideo is overigens al een kleine hint te vinden; de lichten creëren als het ware een ’11’. Oh en de presentatie vindt om 11 uur (ET) plaats, dat kan geen toeval zijn!