Zo krijg je je iPhone 14 extra snel in huis

Natuurlijk wil je als eerste van je vriendengroep de iPhone 14 in huis hebben. Maar dat is nog niet eens zo makkelijk. Hier lees je tips hoe je dat toch voor elkaar krijgt.

Het goede nieuws is dat drie van de vier modellen van de iPhone 14 al rechtstreeks verkrijgbaar zijn. Bijvoorbeeld rechtstreeks via Apple, of bij een van de grote handelaren. Dat zijn het basismodel, de Plus en de Pro Max.

Bij de iPhone 14 Pro duurt het nog even voordat deze telefoon verkrijgbaar is, tot 7 oktober 2022 om precies te zijn. Het goede nieuws is dat deze telefoon wel alvast is te pre-orderen, waardoor je in ieder geval jouw iPhone 14 Pro gegarandeerd in de wacht kan slepen.

97% bestelde een iPhone 14 Pro of Pro Max

Het is op dit moment vrij makkelijk om aan de iPhone 14 of iPhone 14+ te komen. Dat komt omdat, zo blijkt uit marktonderzoek van het Duitse Macwelt, ongeveer 97% van alle mensen een van de Pro modellen heeft besteld. De iPhone 14, we schreven het al, heeft namelijk in de basisversies dezelfde processor die de iPhone 13 ook heeft. Verder zijn er, afgezien van de satelliet functie voor noodgevallen, maar weinig verschillen.

Dus is er weinig reden voor een iPhone 13 bezitter om over te stappen op het basismodel van de iPhone 14. De echte vraag is dus: hoe kom je snel aan een iPhone 14 Pro of een iPhone 14 Pro Max? Want laten we eerlijk zijn, het basismodel van de iPhone 14 is een iPhone 13 met satellietalarmknop.

Maar wil je per se de eerste zijn met een iPhone 14? Dan is het basismodel de snelste keus. Wil je nog even wachten en een iPhone 14 hebben die je vrienden beslist niet hebben? Kies dan de Plus! Deze is slechts in 0,5 % van alle gevallen besteld.

Vooral zwarte en paarse modellen met weinig SD-geheugen populair

Op dit moment zijn vooral de Space Black en paarse kleurmodellen geliefd. Is voor jou kleur niet zo belangrijk? Kies dan voor de nog steeds chique zilver- of goudmodellen. Deze zijn minder populair en dus nog niet uitverkocht. Het kan ook de moeite waard zijn om te kiezen voor de variant met meer SD-geheugen. Zo is bij de Pro de 128 GB populair en bij de Pro-Max de 256 GB.

Ben je bereid om € 200 extra te betalen, er bijvoorbeeld een Pro model met de 256 GB intern geheugen te kopen? Dan is de kans groot dat je je telefoon eerder in huis hebt, omdat deze voor de meeste mensen te duur zijn. Een andere optie is de Pro-Max te kopen met 128 GB. Die is dan natuurlijk weer goedkoper, maar voor video misschien wat weinig.