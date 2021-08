Zo krijg je toegang tot de Call of Duty: Vanguard beta

Voordat Call of Duty: Vanguard in november in de winkels ligt, kun je de game tijdens een beta-serie uitproberen. Dit zijn alle data.

Call of Duty is keihard terug met Vanguard. De game komt pas begin november uit voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC. Voor iedereen die niet kan wachten of nog niet helemaal overtuigd is, zijn er gelukkig meerdere (open) beta’s. In dit artikel zetten we op een rijtje wanneer er een Call of Duty: Vanguard beta is en wat je daar eventueel voor moet doen.

Call of Duty: Vanguard beta

Allereerst nog even een huishoudelijke mededeling; als je dit artikel kort na de publicatie leest, is de alpha nog aan de gang. Tot en met zondag 29 augustus om 19:00 (Nederlandse tijd) kan iedereen met een PlayStation de Call of Duty: Vanguard Champion Hill Alpha spelen.

Dan is het eventjes gedaan met de gratis testversies. Op 7 september wordt de multiplayer van Call of Duty: Vanguard onthuld, waarna de eerste beta op 10 september van start gaat, zo laat Acitvision weten.

Voor alle toekomstige beta’s geldt dat mensen met een pre-order meer toegang krijgen, maar er zijn hoe dan ook gratis mogelijkheden om de game te proberen. Mensen met early access door een pre-order hebben ook gewoon toegang tot de open beta. Oh, en als je een PlayStation hebt, krijg je nóg meer tijd om de game te spelen.

Voor PlayStation:

Vrijdag 10 september tot en met maandag 13 september: Pre-order beta voor PlayStation 4 en 5.

Donderdag 16 september tot en met maandag 20 september: Open beta voor PlayStation 4 en 5.

Voor PC en Xbox: