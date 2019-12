Zo kun je geld verdienen aan OnePlus

Het techbedrijf lanceert een bounty programma.

In november werd bekend dat OnePlus had te maken met een datalek. Persoonlijke gegevens van klanten van het bedrijf waaronder namen, contacttelefoonnummers, e-mailadressen en bezorgadressen waren gelekt.

Het Chinese techbedrijf wil kosten wat het kost voorkomen dat zoiets nog iets gaat gebeuren. Daarom heeft OnePlus twee nieuwe beveiligingsinitiatieven tegen cyberbedreigingen in het leven geroepen. Ten eerste lanceert het merk een bounty programma onder de naam Security Response Center. Mensen die kwetsbaarheden rapporteren aan beveiligingsexperts kunnen een beloning ontvangen. Deze variëren van $50 tot $7.000, afhankelijk van de potentiële impact van de bedreiging.

Het tweede wat OnePlus heeft gedaan is een partnerschap afsluiten met HackerOne. Een initiatief om proactief het bedrijf te verdedigen tegen bedreigingen. In eerste instantie werkt men met onderzoekers die op uitnodiging onderdeel kunnen worden van het HackerOne-programma. Volgend jaar zal het programma publiekelijk gaan. Wanneer precies is nog onduidelijk.

OnePlus truly values the privacy of all information our customers entrust to us. The two projects demonstrate OnePlus’ commitment to protect our users’ data through more secure systems and data lifecycles – Pete Lau, CEO en oprichter OnePlus