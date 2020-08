Zo kun je goedkoper aan Fortnite V-Bucks komen

Epic Games heeft een manier bedacht om Fortnite V-Bucks voordeliger aan te kunnen bieden.

Je Fortnite carrière op mobiel een boost geven in-game moet met zogenaamde V-Bucks. Deze virtuele munt in de Battle Royale-game koop je met echte euro’s. Je kunt op allerlei manieren aan V-Bucks komen en vanaf heden ook direct via Epic Games met een korting.

Bedrijven als Apple en Google hanteren extra kosten als het gaat om aankopen via de App Store en Play Store. Die kosten berekent Epic Games door aan jou, de gamer. Daar heeft Epic Games nu iets op bedacht voor V-Bucks direct aan te bieden. Zo strijkt Epic direct de winst op en hoeven ze niet 30 procent van de winst af te dragen aan Apple en Google. Voor jou als gamer lopen de kortingen op tot maar liefst 20 procent.

1.000 V-Bucks via de Apple App Store afrekenen kost 9,99 euro. Direct via Epic Games betalen kost 7,99 euro voor diezelfde 1.000 Fortnite V-Bucks. Dat scheelt nogal! Dezelfde tarieven zijn van toepassing in de Google Play Store.

De aankondiging komt tegelijkertijd met de Fortnite Mega Drop. Dit is een nieuwe permanente korting van 20 procent op in-game items in Fortnite. De korting is van toepassing op alle platformen. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, Mac en mobiel.