Zo kun je nu al iOS 15 via een beta uitproberen - Apparata

Dit najaar verschijnt iOS 15 voor je iPhone en iPad, maar door middel van een beta kun je er nu al mee aan de slag.

Het gaat hier om een publieke beta, die voor iedereen toegankelijk is. Je moet er wel een klein beetje werk voor verrichten. Allereerst dien je onderdeel te zijn van het betaprogramma van Apple. Dat klinkt ingewikkeld, maar valt reuze mee. Iedereen kan zich opgeven voor het Apple Beta Software Program.

iOS 15 beta

Eenmaal lid is het mogelijk om de publieke beta van iOS 15 binnen te halen. De beta werd gister online gezet. Een kleine waarschuwing vooraf. Het is niet aan te raden om deze beta te installeren op een iOS-apparaat die je dagelijks gebruikt. Deze iOS-versie kan namelijk wat bugs bevatten en werkt niet naadloos met alle apps op je iPhone of iPad.

Ben je toch van overtuiging dat je de iOS 15 beta wilt uitproberen, of je bent gewoon benieuwd naar alle vernieuwingen, dan kun je deze gewoon downloaden. Je dient over minimaal een iPhone 6s of nieuwer te beschikken. De iPad doet mee vanaf de mini 4, iPad 5, Air en alle Pro-modellen. De lancering van iOS 15 is dit najaar. Het is een gratis update voor iOS-bezitters met ondersteunde apparaten.