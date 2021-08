Zo kun je vrijdag al Call of Duty: Vanguard spelen

Kijk dat is lekker snel. Afgelopen week de aankondig, aankomende vrijdag al Call of Duty: Vanguard spelen!

We gaan weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig niet in het echt, maar in de speelwereld van Call of Duty. De aankondiging van Activision kwam vorige week. Wat later dan normaal, maar oké. Dit najaar kunnen we knallen in Call of Duty: Vanguard. Of nou ja, eigenlijk aanstaande vrijdag al. Want dan gaat er een proefversie van het spel live en krijg je kans om Call of Duty: Vanguard te spelen.

Er zijn wel spelregels verbonden aan de alpha beta. Ten eerste komt de beta exclusief naar PlayStation. Heb je dus een Xbox of PC dan heb je pech gehad. Daarnaast moet je een pre-order geplaatst hebben voor de game. Nu is dit laatste niet zo moeilijk. Je kunt bijvoorbeeld een pre-order plaatsen om de alpha te spelen en later weer de pre-order annuleren. Bijvoorbeeld als je nergens aan vast wil zitten of omdat je simpelweg niet overtuigd bent van de game. Dat kan natuurlijk ook. De beta is te spelen op zowel de PlayStation 4 als de PS5.

De servers gaan vanaf 27 augustus open. Tot en met 29 augustus krijg je de kans om Call of Duty: Vanguard spelen. Het gaat hier om de multiplayer en er slechts één gamemodus uit te proberen. Dat is de nieuwe Champion Hill modus. Binnen Champion Hill heb je dan wel weer twee speelmogelijkheden tijdens de beta. Namelijk Duo (2v2) of Trio (3v3).

Champion Hill is een survival speelmodi waarbij je het opneemt tegen andere teams. Iedereen heeft dezelfde wapens. In de game is echter geld te verdienen om gaandeweg andere wapens te kopen. Hoe meer tegenstanders je afschiet, hoe beter jij je loadout kunt maken. Hoe uitgebreid Champion Hill is in de beta is afwachten. Een voorproefje krijg je alvast in de video hieronder. Veel plezier bij het spelen van de Call of Duty: Vanguard beta!