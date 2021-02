Zo lang gaat de PS5 controller mee - Apparata

Als je dan toch een aardig bedrag betaald, is de levensduur van de PS5 controller wel belangrijk. Dat is nu bekend!

De Playstation 5 is nog steeds beperkt beschikbaar. Heb je er toch een, dan mag je van geluk spreken. Heb je hem nog niet, dan zijn de wachtlijsten ook nog eens lang. Het kan dus nog even duren, voordat jij de nieuwe console kan ervaren. Het YouTube kanaal iFixit heeft alvast de levensduur van de PS5 controller voor jou uitgezocht.

We waren al bekend met de problemen van de PS5 controller. Sony is er zelfs voor aangeklaagd en de rechtszaak loopt nog steeds. Maar nu is ook bekend wanneer de controller haperingen gaat vertonen. Na een schamele 417 uur spelen gaat de kwaliteit al achteruit. Dit is uitvoerig getest door Warzone te spelen. Stel, je speelt twee uur per dag – wat vrij normaal is- dan nemen de prestaties al na zeven maanden af.

Verdienmodel

Veel van ons kopen een Playstation voor de langere termijn, het is namelijk nogal een investering voor een console. Dan mag je verwachten dat de controller minimaal ook zo lang meegaat. Dat is dus niet altijd het geval, wat eigenlijk een slechte zaak is. Voor Sony is dit natuurlijk een verdienmodel, ze verdienen niet zoveel met de verkoop van consoles. Dat doen ze wel met allerlei accessoires, spelletje en randapparatuur. De controller behoort hier dus ook onder, met een prijs van 68 euro. Kassa!

Eerste problemen

Het meest voorkomende probleem is de stick- drift. Dit gebeurt wel vaker, ook bij de oudere controllers. Dit is echt ergerlijk, want de joystick reageert dan op de bewegingen die de gebruiker niet doorgeeft. Het kan dus opeens voorkomen dat je richtfunctie ergens anders zit. Dit kan je complete game- ervaring ruïneren, waardoor je genoodzaakt een nieuwe controller moet aanschaffen. Zelf maken? Dat is lastig, producenten zoals Sony en Microsoft maken hun controllers zo dat dit extra moeilijk is om te doen.