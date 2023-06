Zo maak je de beste planning voor jouw onderneming

De meeste ondernemers hebben het probleem dat zij overal te weinig tijd voor hebben, en daardoor soms keuzes moeten maken en een belangrijke taak te moeten laten liggen. Dit kan ertoe leiden dat je dingen niet goed afrondt. Ook kan dit ervoor zorgen dat je de focus op belangrijke dingen kwijtraakt. Als jij je hierin herkent, kan het voor jou van belang zijn om te starten met het maken van een planning. Hiermee geef jij je onderneming echt een boost!

Lees in dit artikel waarom een goede, zakelijke planning maken noodzakelijk is en welke planning software je hierbij kan helpen.

Het belang van een goede, zakelijke planning maken

Wanneer jij een goede weekplanning hebt, weet je precies wat je wanneer moet doen. Dit zorgt ervoor dat jij ook de kleine taken, die je normaal gesproken over het hoofd zou zien, niet vergeet uit te voeren. Vaak zijn dit taken die ten koste van taken met meer prioriteit vergeten worden, maar die wel gewoon moeten gebeuren. Wanneer je deze gepland hebt, zul je ze niet vergeten, zonder je focus op de belangrijke grote taken te verliezen.

Door een goede planning te maken, stel je jezelf in staat om je doelen op zowel de lange als korte termijn te behalen. Vooral omdat je vooruit gedacht hebt. Doordat je bewust bezig bent geweest met wat je wanneer gaat doen, zul je daarnaast nog eens minder stress hebben.

Tips voor het plannen van je to-do’s per periode

Toch is een planning maken nog altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Velen zullen zeggen dat het gewoon een kwestie is van opschrijven wat je gaat doen, maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Zo wil je ruimte overhouden voor spoedgevallen of tegenvallers en ook zeker geen belangrijke taken over het hoofd zien.

Om zo efficiënt mogelijk te plannen, raden wij altijd aan om rustig de tijd te nemen voor het maken van je planning. Zo is het bijvoorbeeld slim om iedere week een vast moment te kiezen om rustig de tijd te nemen om de planning voor de volgende week te maken.

De belangrijkste tip bij het maken van een goede weekplanning is om, tijdens het maken van je planning, goed na te denken over welke activiteiten je precies terug wil laten komen in je planning. Daarnaast is het noodzakelijk rustig na te denken over hoeveel tijd en ruimte je dit gaat kosten. Zo zou je ervoor kunnen kiezen om flexibel te plannen, zodat je bij onverhoopte tegenvallers nog steeds je planning kunt afronden. Maak een lijst waarin je al deze aspecten op een rijtje zet, zodat je al je wensen in kaart hebt.

De beste planning software uitgelicht

Met de juiste online planning software heb je altijd en overal inzicht over je planning, kun je overal aan het werk en kun je je planning opslaan in de cloud. Het grootste voordeel van werken in de cloud is dat er een veilige back-up is. Hieronder lees je meer over onze drie favoriete planning software programma’s.

#1 Exact

Exact is een enorm compleet systeem, wat bijna al je administratieve taken uit handen kan nemen. Zo heeft Exact naast planning een enorm aanbod aan opties voor onder andere boekhouding, facturatie en urenregistratie. Wanneer je al deze systemen aan elkaar koppelt, ben je bijna geen tijd meer kwijt aan administratieve taken.

#2 Shiftbase

De software van Shiftbase stelt jou in staat om sneller en eenvoudiger te plannen. Door alle belangrijke data van jouw organisatie op één plek te bewaren, bespaar je enorm veel tijd en behoud je het overzicht. Met Shifbase kun je de planning koppelen aan je urenregistratie, wat natuurlijk ook behoorlijk veel werk scheelt.

#3 Gripp

Gripp biedt een alles-in-één pakket, waarmee je echt overzicht in jouw organisatie kan brengen. Met Gripp kun je flexibel plannen, je planning koppelen aan je agenda en omzetten naar uren. Naast de planning software kun je bij Gripp ook offertes maken, debiteurenbeheer regelen en zien wat je collega’s aan het doen zijn.

Wil je nog efficiënter te werk gaan met jouw onderneming? Overweeg dan eens projectmanagement software aan te schaffen.