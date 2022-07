Zo makkelijk komt Elon Musk niet van Twitter af

Zeggen dat je geen interesse hebt is niet voldoende. Elon Musk kan niet zomaar gedag zeggen tegen Twitter.

De afgelopen maanden leek de boodschap duidelijk. Elon Musk ging Twitter kopen in een bizarre deal van 44 miljard dollar. Maar wie Elon langer kent dan vandaag weet dat een simpele deal niet zomaar gemaakt is. Musk heeft er een handje vol van om toch gekke beslissingen te nemen op het laatste moment. Het is geen doorsnee zakenman.

En jawel hoor. Ook met de deal om Twitter te kopen geeft Elon Musk er weer een rare twist aan. Hij zegt niet langer interesse te hebben in de overname van het Amerikaanse bedrijf. In eerste instantie zou Musk er 44 miljard dollar voor betalen.

Zijn interesse is afgenomen omdat Twitter niet duidelijk zou maken aan hem hoeveel spamaccounts actief zijn op het platform. Spamaccounts krijgen de advertenties niet te zien en brengen dus geen geld in het laatje. Voor Elon Musk was dit belangrijk om te weten omdat dit invloed zou hebben op het overnamebedrag.

Zomaar doei zeggen tegen Twitter is makkelijker gezegd dan gedaan. In de overnamegesprekken is een juridische clausule opgenomen. Mocht Musk zich terugtrekken uit de deal, dan moet hij alsnog een miljard dollar betalen. Dit gaat nog een leuke juridische strijd opleveren..