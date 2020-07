Zo mooi is GTA: San Andreas met de Unreal 4 Engine

In een prachtige video komt de wereld van GTA: San Andreas op unieke wijze opnieuw tot leven.

Het is alweer even geleden, die hoogtijdagen van GTA: San Andreas. Misschien wel de gaafste GTA ooit, of is GTA V toch leuker? Feit is dat het één van de tofste games was uit het PlayStation 2 tijdperk. Als je het spel nu opstart valt die romantische gedachte enigszins in duigen. Die graphics vallen dan toch een beetje tegen.

Een remake van hoge kwaliteit is er tot op heden niet gekomen. GTA V komt echter een beetje in de buurt. Het avontuur speelt zich immers, net als een gedeelte van San Andreas, af in de straten van Los Santos.

Een groepje YouTubers van het nieuwe kanaal ArcadiaSquad hebben een video gemaakt van GTA: San Andreas met de Unreal 4 Engine. De beelden zijn echt waanzinnig. De game uit 2004 is prachtig weergegeven in de gemaakte video.

Met een eigen Patreon account hopen de YouTubers geld op te halen om nog meer video’s te kunnen maken. Er zit immers veel tijd (en dus in principe ook geld) in het maken van een filmpje zoals deze. Je kunt de video hieronder bekijken. Ziet er best gelikt uit toch?