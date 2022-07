Zo oefende Eddie op de Metallica-scène in Stranger Things 4

Eddie speelde een groot gedeelte van de Metallica-scène in Stranger Things ook echt op de gitaar.

Stranger Things seizoen 4 kende een aantal memorabele momenten als het om muziek gaat. Heb je nog steeds het vierde seizoen niet gezien, dan adviseer ik je om dit artikel niet te lezen. Anders ga je spoilers lezen en dat zou niet leuk zijn natuurlijk.

In het vierde seizoen van Stranger Things werd Kate Bush natuurlijk al dik naar boven gebracht. Maar in de allerlaatste aflevering zat ook een prachtige muzikale finale van karakter Eddie, gespeeld door acteur Joseph Quinn. De acteur speelde Master of Puppets van Metallica op zijn gitaar in de Upside Down. Door de muziek wilde hij de vleermuizen afleiden die het anders op zijn vrienden gemunt hadden.

Eddie in Stranger Things

Het was een weergaloze scène die ook de aandacht trok van Metallica zelf. Quinn bungelde niet zomaar wat op de gitaar in de scène. De acteur kan echt gitaar spelen en speelde ook een groot gedeelte van de scène het nummer zelf.

Er kwam echter ook een mooie solo in de serie op Netflix aan te pas. Die was wat te hoog gegrepen voor Quinn. In een interview zegt de acteur dat er een gitarist onder de naam Aiden de solo voor zijn rekening nam.

Desalniettemin een mooi verhaal. Check de video waarop de acteur het nummer speelt hieronder.